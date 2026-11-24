Un adolescent de 17 ani a fost arestat, marți dimineață, în centrul Serbiei, după ce a tras mai multe focuri cu o pușcă de calibru mic pe holul unui liceu. Atacul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, ora locală, la Școala Tehnică Nr. 1 din orașul Kragujevac, iar două persoane au fost rănite, au declarat autoritățile, potrivit Associated Press.

Sursă video: X/ @visegrad24

Poliția a declarat că una dintre persoane a suferit leziuni „cel mai probabil provocate de o armă de foc”, iar cealaltă de cioburile de sticlă. Ambele au fost transportate la un spital din zonă.

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Poliția nu a oferit alte detalii.

Directorul liceului, Nemanja Joksimović, a declarat presei locale că autorul împușcăturilor, în vârstă de 17 ani, era elev al școlii.

„Incidentul a avut loc în timpul primei ore de curs, așa că ceilalți elevi se aflau în sălile de clasă, ceea ce este un lucru bun în aceste circumstanțe”, a spus el.

Atacurile armate în școli nu sunt frecvente în Serbia. Primul astfel de atac a avut loc în 2023, când un băiat de 13 ani a ucis nouă copii și un paznic într-o școală primară din Belgrad și a rănit șase persoane.