La cele 17 din prezent, s-ar mai putea adăuga una, a 18-a: potrivit unei propuneri legislative depuse luni, 23 noiembrie, la Senat, se cere ca Ajunul Crăciunului – 24 decembrie – să fie declarată zi liberă legală. Inițiatorii care solicită modificarea Codului muncii consider că românii nu au suficient timp liber pentru a se pregăti de Crăciun.

Astfel, parlamentarii au în vedere nu doar pregătirile specific sărbătorilor de iarnă, ci și reunirea cu familia.

Cine vrea zi liberă de Ajunul Crăciunului

În prezent, sunt 17 zile libere pe an în România, iar numărul acestora ar putea crește la 18. Propunerea legislative a fost înregistrată la Senat cu numărul B659/2026 de Gheorghe Vela (senator neafiliat), ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) și de deputații Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa (ambii de la UPR). În demersul lor, aceștia cer completarea articolului 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin introducerea zilei de 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează.

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De Crăciun, românii beneficiază de două zile libere legale, respectiv 25 și 26 decembrie. Dar inițiatorii susțin, în expunerea de motive pentru acest proiect, că actualele prevederi legale nu țin suficient cont de importanța socială, familială și spirituală a Ajunului Crăciunului. Astfel, potrivit acestora, obligația de a lucra până în seara zilei de 24 decembrie „creează dificultăți majore de ordin social, familial și logistic” pentru populație.

În context, se reamintește că pregătirea gospodăriei, participarea la manifestările religioase și respectarea tradițiilor specifice Crăciunului presupun timp de care mulți angajați nu dispun.

Pentru activitățile unde nu se poate opri munca, așa cum sunt spitalele, transportul public sau alimentația, se vor aplica excepțiile și mecanismele de compensare prevăzute de legislație. Iar în aceste situații, articolul 142 din Codul muncii prevede că salariații care lucrează legal în zilele de sărbătoare legală beneficiază de compensarea muncii prestate prin acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile și un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate, dacă, din motive justificate, compensarea prin timp liber nu este posibilă.

Câte zile libere legale pe an au românii

Lista completă a tuturor celor 17 zile libere legale pe an este următoarea:

1 și 2 ianuarie – Anul Nou;

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare;

Prima și a doua zi de Paște;

1 mai – Ziua Muncii;

1 iunie – Ziua Copilului;

Prima și a doua zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională a României;

25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun.

Dacă modificarea cerută la Codul muncii se votează și aplică anul acesta, atunci românii ar beneficia de o minivacanță de patru zile consecutive, în perioada 24-27 decembrie.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea rol decizional. Pentru a produce efecte juridice, inițiativa trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.