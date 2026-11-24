Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a fost primit, luni, cu urale și aplauze la întoarcerea în sediul central al companiei din Santa Clara, în urma deciziei surprinzătoare prin care i-a fost anulată demiterea.

Sursă video: X/@GeekParkHQ „Vă mulțumesc tuturor pentru această a doua șansă”, le-a spus Huang angajaților într-un videoclip care a făcut înconjurul internetului. „De data aceasta, voi fi un director general mai bun.” „O să fiu un director general mai bun la a doua încercare”, le-a spus Huang celor prezenți, glumind că va avea nevoie de ajutorul departamentului IT pentru a-i configura un computer încă din prima zi de revenire.

Revenirea lui Huang a reprezentat o răsturnare neașteptată de situație, survenind la doar 11 zile după ce demisia sa subită a aruncat gigantul cipurilor AI într-o criză profundă.

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Huang și-a dat demisia din cadrul companiei pe 12 noiembrie, în urma presiunilor tot mai mari din partea Congresului de a se demara o anchetă pentru a stabili dacă a fost sau nu ținta unei operațiuni de spionaj străin.

Sursă video: X/@aburducky

Potrivit comunicatului oficial emis, luni, de Nvidia Investor Relations, consiliul de administrație a votat în unanimitate revenirea imediată a lui Jensen Huang la conducerea companiei după o serie de discuții și după ce a primit asigurări din partea unor oficiali de rang înalt ai guvernului SUA.

Reintegrarea lui Jensen Huang a stârnit atât laude, cât și critici

Reintegrarea, pentru care președintele Donald Trump și-a asumat meritul, a determinat liderii democrați din Congres să promită demararea unor anchete și a stârnit reacții negative din partea unor republicani.

Susținătorii lui Huang, aflați în fața sediului companiei, au sărbătorit revenirea acestuia.

Într-o postare pe X, la o oră după ce Huang a fost repus în funcție, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a scris: „Jensen!”

Acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere bruscă în urma acestei știri, urcând cu 31% luni, 23 noiembrie, și determinând o creștere masivă a pieței în ansamblu. Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics, a afirmat că această agitație a demonstrat că Nvidia se confruntă cu un „risc legat de o persoană-cheie”, adică o dependență excesivă a companiei de o singură persoană.