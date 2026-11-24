USR și PNL au depus, săptămâna trecută, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Înainte cu o zi ca aceasta să fie dezbătută și votată, acesta a transnmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. Printre altele, Rogobete a punctat că va răspunde fiecărei acuzații din documente cu cifre și fapte, însă atrage atenția că sistemul de sănătate ”are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi”.

Rogobete: ”Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu”

PNL și USR au anunțat că depun o moțiune simplă împotriva ministrului social-democrat al Sănătății, Alexandru Rogobete, căruia îi solicită și demisia. Demersul parlamentar vine pe fondul scandalului public generat de lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, utilizat inclusiv de pacienții oncologici. Scandalul a plecat de la jurnalista Liliana Ruse care a acuzat că medicamentul lipsește din farmacii. Ulterior, Alexandru Rogobete și-a cerut scuze față de pacienți și a anuțat că medicamentul este disponibil în peste 3.000 de farmacii.

Acum, cu doar o zi înainte ca aceasta să fie dezbătută, Rogobete a punctat că respectă intrumentul parlamentar și democratic, însă a transmis că Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu”, despre care spune că ar fi susținut în emisiuni de televiziune că moțiunea a fost scrisă chiar de el.

”Moțiune parlamentară sau răfuială personală?

Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile.

De altfel, chiar domnul Voiculescu susține public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moțiune.

Am trei întrebări pentru parlamentarii semnatari:

În ce calitate scrie Vlad Voiculescu moțiuni pentru Parlamentul României, în condițiile în care nici măcar nu este membru al acestui Parlament? Vă scrie și declarațiile politice? Vă pregătește și intervențiile parlamentare? Vă face și temele?

Ați fost aleși să reprezentați cetățenii României, nu să deveniți simpli notari care parafează o moțiune al cărei autor este Vlad Voiculescu.

Unde mai este independența dumneavoastră de gândire, de inițiativă și de decizie politică?

Moțiunea simplă de mâine este un instrument parlamentar și democratic pe care îl respect. Însă Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu.

Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte.

Sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi.

Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!