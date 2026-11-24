Valoarea acțiunilor Nvidia deținute de Donald Trump ar fi crescut cu până la 15 milioane de dolari, după revenirea lui Jensen Huang la conducerea companiei. Șeful de la Casa Albă a recunoscut că a fost implicat direct în negocierile privind reinstalarea acestuia la conducerea gigantului din domeniul Hi-Tech, după scandalul de infidelitate cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Trump a dat lovitura după revenirea lui Jensen Huang în poziția de CEO al Nvidia. Liderul de la Casa Albă ar fi înregistrat luni un câștig de până la 15 milioane de dolari în valoarea portofoliului său de acțiuni Nvidia, după ce titlurile producătorului american de cipuri au crescut cu peste 30%, relatează Financial Times.

Creșterea spectaculoasă de pe bursă a venit în urma anunțului privind revenirea lui Jensen Huang în funcția de director executiv al companiei.

Potrivit declarațiilor financiare depuse de Trump la Oficiul pentru Etică Guvernamentală, dintre care cea mai recentă datează din 5 noiembrie, Donald Trump ar fi putut deține până la 370.000 de acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii septembrie.

Trump a recunoscut că a intervenit pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia

Liderul SUA a confirmat, într-un interviu acordat luni postului CNBC, că a participat la negocierile care au condus la reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de director executiv.

„Am vorbit cu ei, să spunem așa. Și i-am convins… Eu am încheiat înțelegerea.”, a declarat Trump.

Ulterior, Trump a postat o fotografie amuzantă pe Truth Social, care îl arată pe Jensen Huang ieșit triumfător cu un sutien roșu în mână și cu sânge pe față. Fotografia ironizează tentativa de asasinat a lui Trump, după ce liderul SUA ar fi fost atins de un glonț la ureche.

Consiliul de administrație al Nvidia a confirmat că a primit informații de la „niveluri înalte” ale guvernului american înainte de adoptarea deciziei.

„Pe baza acestor informații, consiliul este convins că reintegrarea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională”, a transmis compania.

Ulterior, Trump a salutat revenirea lui Huang printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și adecvată de a-l repune pe Jensen Huang în funcția de director general. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane. Guvernul Statelor Unite nu are niciun motiv să creadă că revenirea lui Jensen la NVIDIA reprezintă un risc pentru securitatea națională. Procurorul general al Statelor Unite a confirmat că guvernul american nu deține dovezi conform cărora acesta s-ar fi angajat în vreo conduită ilegală. La nivel personal, am ajuns să-l cunosc pe Jensen și pot afirma că este un mare patriot și o comoară națională. În altă ordine de idei, NVIDIA ar trebui să-și continue ancheta internă aprofundată privind respectarea de către companie a controalelor de export ale SUA, pentru a se asigura că își îndeplinește obligațiile legale și datoria patriotică de a proteja securitatea națională a SUA. Felicitări lui Jensen, Consiliului de administrație al NVIDIA, poporului Statelor Unite și, într-adevăr, întregii lumi!”, a scris Trump.

Jensen Huang demisionase anterior în urma unor dezvăluiri privind presupuse relații extraconjugale, inclusiv cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, potrivit Financial Times.

Scandalul din jurul directorului executiv, combinat cu îngrijorările investitorilor privind sustenabilitatea creșterii industriei inteligenței artificiale, a provocat deprecierea semnificativă a acțiunilor Nvidia în ultimele săptămâni.

Democrații cer investigarea tranzacțiilor cu acțiuni Nvidia

Implicarea directă a președintelui în negocierile privind conducerea companiei, concomitent cu existența unei participații financiare la Nvidia, a determinat reacții din partea democraților.

Ruben Gallego, senator democrat de Arizona, a solicitat investigarea tranzacțiilor bursiere efectuate înaintea anunțului privind revenirea lui Jensen Huang.