(P) Infrastructură S5: Lucrările de remediere de pe strada Acidava au fost finalizate

S-au finalizat lucrările de remediere desfășurate pe strada Acidava, în urma verificărilor efectuate în teren și a problemelor identificate la nivelul infrastructurii rutiere. Intervenția echipei societății a vizat remedierea deficiențelor constatate, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la creșterea siguranței participanților la trafic.

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Astfel, rezultatele lucrărilor sunt un pas concret ce atestă eforturile lor de a menține infrastructura rutieră într-o stare corespunzătoare și de a răspunde nevoilor comunității.

Infrastructură S5 S.A. continuă programul de verificare și intervenție la nivelul Sectorului 5, acționând cu responsabilitate și promptitudine acolo unde situația din teren impune lucrări de remediere.