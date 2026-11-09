(P) Infrastructură S5: Lucrările de remediere de pe strada Acidava au fost finalizate

ULTIMA ORĂAlertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 3 morți, 14 răniți. 10 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia
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S-au finalizat lucrările de remediere desfășurate pe strada Acidava, în urma verificărilor efectuate în teren și a problemelor identificate la nivelul infrastructurii rutiere. Intervenția echipei societății a vizat remedierea deficiențelor constatate, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la creșterea siguranței participanților la trafic.
Astfel, rezultatele lucrărilor sunt un pas concret ce atestă eforturile lor de a menține infrastructura rutieră într-o stare corespunzătoare și de a răspunde nevoilor comunității.
Infrastructură S5 S.A. continuă programul de verificare și intervenție la nivelul Sectorului 5, acționând cu responsabilitate și promptitudine acolo unde situația din teren impune lucrări de remediere.