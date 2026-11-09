Marea majoritate a românilor deplâng criza generalizată cu care se confruntă România, arată un barometru sociologic de ultimă oră. Astfel, mai puțin de un român din 5 consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție bună. Comparativ cu ultimii ani, aproape 3 sferturi dintre români cred că lucrurile merg într-o direcție fundamental greșită.

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, mai puțin de un român din 5 consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună. Altfel spus, în momentul de față, țara noastră se confruntă cu un moment critic pe toate planurile, lucru vizibil și în cel mai recent sondaj de opinie privind partidele politice.

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3 sferturi dintre români cred că lucrurile merg într-o direcție greșită

Potrivit rezultatelor, 19.1% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 17.1% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.4% în aprilie 2026, 24.3% în martie 2026 și 22.1% în ianuarie 2026).

Însă un procent covârșitor de 72.4 – aproape 3 sferturi dintre respondenți – cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 76.5% în septembrie 2026, 73.5% în mai 2026, 73.8% în aprilie 2026, 69.1% în martie 2026 și 70.9% în ianuarie 2026).

Un alt procent de 8.5% nu știu sau nu răspund (față de 6.4% în septembrie 2026, 9.0% în mai 2026, 5.8% în aprilie 2026, 6.6% în martie 2026 și 7.0% în ianuarie 2026).

Votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București sunt mai optimiști cu privire la direcția țării. Aceștia sunt pesimiști cu privire la direcția țării, într-o proporție mai mare decât media, votanții AUR și persoanele între 30 și 44 de ani.

Metodologie

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.