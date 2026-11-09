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Sorin Grindeanu ironizează Polul de modernizare a PNL: Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns/Sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban – Surse

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
Sorin Grindeanu ironizează Polul de modernizare a PNL: Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns/Sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban - Surse
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Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat în ședința social democraților, de luni 9 noiembrie, la anunțul Partidului Național Liberal de demarare a negocierilor pentru fuziunea cu formațiunea Forța Dreptei, sub umbrela unui Pol Modernizator, transmit surse politice Gândul. Șeful PSD a spus că este „foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban”.

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„Am văzut că apare nu știu ce Pol de Modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale. Și apoi – sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban”, a spus Grindeanu, potrivit unor surse participante.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat negocieri pentru fuziunea cu Forța Dreptei

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în unanimitate, duminică seara, demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării.

Primul pas este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, a transmis, într-o postare pe Facebook, că în cadrul ședinței BPN, Partidul Naţional Liberal, membrii au votat pentru fuziunea cu partidul Forței Dreptei.

Principalele teme de discuție de pe agenda ședinței PSD

Reuniunea social democraților are loc la aproape trei săptămâni de la instalarea Guvernului Luca Niculescu, într-un moment în care Executivul pregătește bugetul pentru 2027, iar discuțiile privind majorarea pensiilor și a salariului minim sunt în prim-plan.

Ședința are loc la aproape trei săptămâni de la învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. PSD, partidul care deține cele mai multe portofolii ministeriale în actualul Executiv, urmărește atât aplicarea măsurilor asumate prin programul de guvernare, cât și stabilirea priorităților economice pentru perioada următoare.

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