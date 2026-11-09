David Popovici și Cristian Chivu s-au întâlnit la Milano. Cei doi au făcut schimb de cadouri și au avut un salut special

David Popovici și Cristian Chivu s-au întâlnit ca între campioni la Milano, după victoria obținută de Inter în fața lui Como, scor 2-0, în etapa a 11-a din Serie A. David Popovici a fost invitatul special al formației milaneze la partida disputată duminică seară, pe stadionul Giuseppe Meazza, scrie Mediafax.

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Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat de clubul italian, cu mesajul „O întâlnire specială între Mister Chivu și Popovici!”.

De asemenea, cu această ocazie, cei doi și-au oferit cadouri personalizate. Astfel, Chivu i-a dăruit înotătorului un tricou oficial al lui Inter, cu numele Popovici și numărul 54 pe spate, pe care a scris un mesaj special: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”.

David Popovici i-a oferit antrenorului un tablou în care a înrămat o fotografie de la Campionatele Mondiale de natație din 2025, desfășurate la Singapore, alături de o cască de înot folosită într-o competiție. Cadoul a fost însoțit de mesajul scris de mână: „Mulțumesc pentru prietenie!”.

Popovici: „Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el”

De precizat este și că întâlnirea de la Milano a avut și un context aparte. Într-un interviu publicat la august în Gazzetta dello Sport, David Popovici fusese întrebat dacă îl cunoaște pe Cristian Chivu, prezentat de jurnaliștii italieni drept „al doilea român al Romei”.

„Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Apreciez oamenii onești, simpli, autentici, normali. Este genul de persoană care încerc și eu să fiu. Nimic construit, nimic extravagant”, a răspuns înotătorul.

Popovici a vorbit și despre performanțele lui Chivu la Inter, spunând că le respectă și că se bucură să fie asociat cu fostul căpitan al naționalei României.

De cealaltă parte, Chivu îl apreciază pe Popovici încă din 2022. În luna iunie a acelui an, când David Popovici avea numai 17 ani și devenea campion mondial la Budapesta, Cristian Chivu a publicat pe Instagram un mesaj prin care a remarcat ascensiunea tânărului înotător.

„S-a născut o stea!”, a scris atunci fostul internațional român.

David Popovici s-a aflat la Milano pentru a participa la evenimentul Arena Planet Water Days, organizat la Aquamore Bocconi Sport Center. Programul a inclus sesiuni de antrenament și întâlniri directe între campioni și pasionații de natație.

Alături de el au participat nume importante ale înotului internațional, ca italianul Thomas Ceccon, campion olimpic la 100 de metri spate, Massimiliano Rosolino, campion olimpic la Sydney în 2000, și germanca Leonie Beck, campioană mondială și europeană în probele de înot în ape deschise.