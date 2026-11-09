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Scandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban

Melania Agiu
Scandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban
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Premierul maghiar, Péter Magyar, a relatat, luni dimineață, că, potrivit unor informații apărute în presă, Áron Orbán, fratele mai mic al fostului premier Viktor Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane.

Sursp foto: Facebook/ kontroll.hu

„Conform informațiilor din presă, Áron Orbán, fratele lui Viktor Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. NVVH și Biroul Național de Investigații continuă ancheta“, a anunțat luni prim-ministrul Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.

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Prima sursă care a relatat această poveste a fost publicația Kontroll, iar mai apoi poliția a emis o declarație oficială despre operațiune.

„Se pare că operațiunea „Cleansing Fire” l-a ajuns din urmă și pe Áron Orbán. Conform informațiilor obținute de Kontroll, luni dimineață, Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Patrimoniului (NVVH) și Biroul Național de Investigații (NNI) au desfășurat o acțiune comună la Budapesta și în mai multe locații din județul Pest, într-un caz legat de traficul de persoane.

Conform comunicatului autorităților, în cadrul a două proceduri penale desfășurate în paralel, mai multe persoane au fost reținute, iar locuințele acestora au fost percheziționate. Conform informațiilor noastre, Áron Orbán, fratele mai mic al fostului prim-ministru Viktor Orbán, s-ar putea afla printre cei reținuți – și în cazul său, ancheta este condusă de NVVH. Autoritățile au promis că vor oferi informații suplimentare cu privire la detaliile anchetei în cursul după-amiezii.

NVVH a fost printre primele instituții care au început să investigheze cazul legat de vize al lui Áron Orbán, în care, potrivit unor informații apărute anterior în presă, firma fratelui mai mic al fostului prim-ministru a înscris cetățeni vietnamezi la un curs de două zile de prim ajutor organizat de Universitatea din Pécs, ceea ce le-ar fi putut facilita obținerea vizei Schengen. Áron Orbán a intervenit chiar și pe lângă un comisar al prim-ministrului pentru a accelera procesul de evaluare a cererilor de viză.“

Poliția a anunțat, tot luni, o operațiune desfășurată în cadrul unui caz de trafic de persoane aflat în curs de desfășurare. Potrivit comunicatului, angajații Biroului Național de Investigații (NNI) și ai Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor (NVVH) desfășoară simultan și în comun acțiuni de anchetă în cadrul a două proceduri penale aflate în curs.

Conform informațiilor furnizate de poliție, mai multe persoane au fost reținute în Budapesta, precum și în două localități din județul Pest, iar la persoanele în cauză se efectuează percheziții la domiciliu. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare cu privire la identitatea persoanelor reținute și la circumstanțele procedurilor.

Viktor Orbán a reacționat

Fostul prim-ministru a reacționat pe pagina sa de socializare la știrea conform căreia fratele său mai mic, Áron Orbán, ar fi fost reținut. Potrivit lui Viktor Orbán, această acțiune este un mijloc de a distrage atenția.

„Astăzi, guvernul ar trebui să dea socoteală în fața Comisiei pentru Securitate Națională pentru scandalul legat de agenții secreți. Această „reglare de conturi” este un mijloc de a distrage atenția. În Ungaria nu are loc o tragere la răspundere, ci o „reglare de conturi”. Când guvernul se află într-o situație jenantă, intervine ÁVH. În acest joc murdar, scopul este eliminarea adversarului politic și instaurarea unui sistem cu un singur partid. Ținta sunt eu, iar fratele meu este doar un instrument.“, a scris Viktor Orban pe pagina sa de Facebook.

La scurt timp după aceea, a sosit și o nouă reacție din partea lui Péter Magyar.

„Viktor Orbán a confirmat că autoritățile l-au reținut pe fratele său mai mic, Áron Orbán. Fostul prim-ministru, desigur, în stilul său caracteristic, a arătat imediat cu degetul spre alții și, ca un „curajos” luptător de stradă, s-a prezentat imediat ca o victimă. „Cine seamănă, așa și culege…”, a scris prim-ministrul pe Facebook.

Conform informațiilor publicate de Telex, luni dimineață, angajații Centrului de Combatere a Terorismului (TEK) s-au prezentat la o proprietate din Fótliget, legată de una dintre companiile lui Áron Orbán. Anna Unger, președinta NVVH, nu a dorit să confirme sau să infirme informația, dar a dezvăluit că, luni dimineață, autoritatea a efectuat noi acțiuni de anchetă în cazul care îl vizează și pe Áron Orbán

Ea a adăugat că vor oferi informații despre cele întâmplate ulterior. Surse din cercul de afaceri al lui Áron Orbán au confirmat, de asemenea, acțiunea de luni, dar nu au putut preciza dacă Áron Orbán a fost efectiv reținut.

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