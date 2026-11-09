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Cât de sigure sunt școlile din București. Explicațiile șefului Poliției Școlare din Capitală

Alexandra Anton Marinescu
Cât de sigure sunt școlile din București. Explicațiile șefului Poliției Școlare din Capitală
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Siguranța din sistemul de învățământ românesc a fost pusă sub semnul întrebării după evenimentele petrecute anul acesta. Atacurile asupra elevilor și asupra cadrelor didactice au luat amploare. Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din București, a explicat, în emisiunea „Martorii”, cum sunt gestionate aceste incidente violente. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Comisarul-șef a vorbit despre paza școlilor și despre modul în care sunt percepute aceste evenimente petrecute în unitățile de învățământ.

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Gabriel Nae: „Cazurile mediatizate provoacă impact public”

Andrei Dumitrescu a menționat cazul din 2023, petrecut la Colegiul Național „Ion Creangă” din București. Atunci, un elev și-a atacat profesoara de japoneză cu un cuțit. De asemenea, moderatorul a prezentat și incidentul de anul acesta, petrecut la o școală din Bistrița.

Comisarul susține că astfel de cazuri au un impact emoțional asupra publicului. Fenomenul violenței trebuie analizat în raport cu numărul de școli și de elevi.

„Cum a spus, fiind cazuri mediatizate, provoacă impact public. Dar trebuie să ne gândim ce înseamnă, în primul rând, un caz de violență raportat la numărul de școli, raportat la numărul de elevi din aceste școli. Pot vorbi despre București, pentru că mă ocup cu siguranța școlilor din București. În București avem aproximativ 724 de unități școlare în care sunt înmatriculați în jur de 300.000 de elevi. Ce înseamnă un caz la 300.000 de elevi, raportat la numărul de școli? Acum, pentru fiecare părinte, cazul în care este implicat copilul său este un caz deosebit de important.”

Gabriel Nae susține că nu există motive de îngrijorare. Polițiștii sunt la datorie și acționează pentru siguranța copiilor.

„Dar, totuși, nu trebuie să ne îngrijorăm. Pentru că pentru asta plecăm de acasă. Cu toții suntem părinți și gestionăm problematica așa cum am face-o dacă ar fi copiii noștri în situația respectivă. Și în permanență ne adaptăm la nevoile cetățeanului și la cele privind siguranța în unitățile de învățământ.”

De asemenea, în urma incidentelor violente, în spațiul public au apărut întrebări privind paza unităților de învățământ. Gabriel Nae spune că toate unitățile de învățământ beneficiază de o formă de pază. Aceasta nu presupune însă obligatoriu prezența unui agent, potrivit legii.

„Pază există în fiecare unitate de învățământ. Dacă ne gândim la paza unității de învățământ doar ca la pază umană, greșim. Legea spune că forma de pază este și supravegherea video, și sistemul de alarmare, dar și paza umană. Avem controlul accesului.”

Invitatul menționează că polițiștii, jandarmii și Poliția Locală patrulează zilnic în apropierea unităților de învățământ.

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