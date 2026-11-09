Premierul Luca Niculescu anunță o serie de 57 de măsuri împotriva abuzurilor asupra copiilor, în contextul în care cazurile de violență între copii și exercitate asupra copiilor au crescut alarmant în România. Un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții. Aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an, a semnalat luni premierul Niculescu.

Premierul a participat, luni, la conferința de presă de închidere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, realizat împreună cu parteneri din Polonia, Comisia Europeană și UNICEF.

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Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, doar anul trecut

Luca Niculescu a atras atenția asupra dimensiunii alarmante a fenomenului violenței împotriva copiilor în România. Oficialul a observat că autoritățile nu ar trebui să aștepte producerea unei tragedii pentru a interveni și a adus în discuție numărul în creștere de cazuri de abuz înregistrate doar în 2025.

„Anul trecut, Direcțiile de Protecție a Copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, de neglijare și de exploatare. Dar știm în același timp și că multe dintre aceste situații nu ajung întotdeauna în atenția autorităților”, a declarat acesta la conferința citată.

Peste 1 milion de copii din România s-au confruntat cu o formă de violență

Astfel, Niculescu a citat datele studiilor realizate în cadrul proiectului. Potrivit acestora, peste 1 milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții. Aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență doar în ultimul an.

„În spatele fiecărei cifre se află un copil. Se află un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau, dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că este și ascultat. Și tocmai de aceea avem datoria de a face mai mult”, a spus Niculescu.

7 direcții strategice și 57 de măsuri pentru protecția copilului

Premierul a admis că, deși România a făcut progrese vizibile în materie de protecția copilului și are instituții și legislație în domeniu, sistemul nu funcționează întotdeauna cum ar fi necesar.

„Uneori instituțiile sunt cele care nu comunică suficient între ele, alteori reacția vine prea târziu, iar câteodată semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate”, a mai afirmat prim-ministrul.

De precizat că foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului propune 7 direcții strategice și 57 de măsuri, care vizează prevenirea și identificarea timpurie a violenței, intervenția, recuperarea și reintegrarea victimelor.

„Este bine că avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână numai pe hârtie. De aceea solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună, să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi”, a declarat Niculescu.

Guvernul lucrează la o strategie de prevenire a radicalizării

Premierul a mai subliniat că violența împotriva copiilor nu este doar o problemă a instituțiilor de protecție socială, ci a societății în ansamblu, implicând deopotrivă părinții, școala, comunitățile și autoritățile.

Niculescu a menționat procesul de consultare privind siguranța copiilor în școli, început de Ministerul Educației, precum și demersurile Guvernului pentru finalizarea unei strategii naționale de prevenire a radicalizării care poate conduce la extremism violent.

„Ce putem face pentru ca un copil să se simtă mai în siguranță mâine decât se simte azi? Aceasta ar trebui să fie, de fapt, măsura succesului nostru. Nu numărul de reuniuni organizate, de decizii adoptate, ci numărul copiilor pe care reușim să-i protejăm”, a mai spus premierul.