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(P) Infrastructură S5. Lucrările de reparații locale de pe strada Balomir au fost finalizate

(P) Infrastructură S5. Lucrările de reparații locale de pe strada Balomir au fost finalizate
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Infrastructură S5 anunță finalizarea lucrărilor de reparații locale de pe strada Balomir, unde au fost remediate porțiunile de carosabil degradate pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație.

„Încă o lucrare finalizată cu succes!

Strada Balomir se numără printre zonele în care echipa noastră a intervenit pentru executarea lucrărilor de reparații locale, finalizate zilele trecute!

Prin aceste intervenții, ne-am concentrat pe remedierea porțiunilor de carosabil degradate și pe îmbunătățirea condițiilor de circulație, astfel încât locuitorii să beneficieze de un spațiu urban mai sigur și mai bine întreținut.

Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pentru ca sectorul nostru să fie mai bine întreținut!”, a transmis Infrastructură S5.

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