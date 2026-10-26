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Lucian Mușat (deputat AUR): „Coaliția respinge reducerea taxelor. AUR cere impozit de 8% pe dividende și TVA de 9% pentru prima locuință”

Lucian Mușat (deputat AUR): „Coaliția respinge reducerea taxelor. AUR cere impozit de 8% pe dividende și TVA de 9% pentru prima locuință”
Sursa foto: partidulaur.ro
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Deputatul AUR Lucian Mușat atrage atenția asupra presiunii fiscale tot mai mari asupra antreprenorilor români și susține că reducerea taxelor este necesară pentru relansarea economiei, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și facilitarea accesului tinerilor la o locuință. Parlamentarul critică respingerea în Senat a inițiativei AUR privind reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8% și solicită adoptarea celorlalte două proiecte aflate în dezbatere, privind majorarea plafonului pentru microîntreprinderi și reducerea TVA pentru prima locuință, scrie partidulaur.ro.

„Știm deja că inițiativele legislative depuse de AUR sunt respinse pe bandă rulantă, indiferent de efectele lor pozitive. Așa s-a întâmplat și cu proiectul L525/2026, prin care propunem reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%. Coaliția Anticapital Românesc a ratat astfel ocazia de a transmite un semnal pozitiv antreprenorilor care țin economia în mișcare și care au suportat, în ultimii ani, majorări succesive de taxe”, a declarat Lucian Mușat.

Deputatul AUR arată că impozitul pe dividende a crescut de la 5% la 8%, apoi la 10%, iar în prezent a ajuns la 16%, fapt care descurajează distribuirea și reinvestirea capitalului. „Există zeci, chiar sute de milioane de euro care rămân blocate în conturile companiilor. Acționarii evită să retragă acești bani din cauza impozitării excesive, iar economia pierde lichiditate și investiții. O fiscalitate mai rezonabilă ar încuraja atât reinvestirea banilor, cât și conformarea fiscală și ar putea aduce statului venituri mai mari prin activitatea economică generată”, a explicat parlamentarul.

Presiunea asupra mediului de afaceri este vizibilă și în deteriorarea lichidității din economie. Numărul biletelor la ordin refuzate în luna septembrie a crescut cu 12%, valoarea acestora ajungând la 315 milioane de lei, în timp ce tot mai multe facturi sunt achitate cu întârziere. În opinia deputatului AUR, aceste evoluții arată efectele unei politici fiscale impredictibile și lipsa de încredere a antreprenorilor în direcția economiei.

În același timp, AUR solicită adoptarea proiectului L526/2026, prin care plafonul de încadrare pentru microîntreprinderi ar urma să fie majorat la 500.000 de euro. Pragul a fost redus succesiv, de la un milion de euro în 2019 la 500.000 de euro, apoi la 250.000 de euro și, în prezent, la 100.000 de euro.

„Un plafon de 100.000 de euro este mult prea mic pentru realitatea economică actuală, mai ales dacă ținem cont de inflația acumulată în ultimii ani. Revenirea la 500.000 de euro ar reprezenta o gură de oxigen pentru mii de întreprinderi mici și mijlocii românești și le-ar permite să crească fără să fie penalizate fiscal imediat ce depășesc un prag artificial”, a declarat Lucian Mușat.

„Avem inițiative, avem proiecte și avem soluții concrete”

Cea de-a treia inițiativă, L546/2026, prevede reducerea TVA la 9% pentru achiziția primei locuințe, măsură care ar facilita accesul tinerilor la proprietate și ar sprijini în același timp sectorul construcțiilor.

„TVA pentru locuințe a crescut abrupt, iar efectul este resimțit direct de tinerii care încearcă să își cumpere prima casă și să își întemeieze o familie. România se confruntă deja cu un declin demografic sever și nu ne permitem politici care îi împing și mai mult pe tineri să plece din țară. Reducerea TVA la 9% pentru prima locuință ar însemna un sprijin concret pentru familiile tinere și, în același timp, pentru industria construcțiilor, care are o contribuție importantă la economia României”, a precizat deputatul AUR.

„Avem inițiative, avem proiecte și avem soluții concrete. Nu cerem decât ca ele să fie judecate după efectele pe care le pot avea pentru economie și pentru cetățeni, nu după partidul care le-a inițiat. Sunt măsuri care pot sprijini capitalul românesc, IMM-urile și familiile tinere și trebuie adoptate cât mai repede”, a concluzionat Lucian Mușat.

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