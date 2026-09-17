(P) Infrastructură S5. Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe Calea Ferentari, pe segmentul cuprins între Intrarea Lintești și Șos. Sălaj

Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe Calea Ferentari, pe segmentul cuprins între Intrarea Lintești și Șoseaua Sălaj, unde se execută lucrări de reparații la nivelul carosabilului și al trotuarelor.

Intervențiile au vizat remedierea zonelor degradate și îmbunătățirea condițiilor de circulație atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietonii care tranzitează zilnic această arteră importantă a Sectorului 5.

Societatea va continua intervențiile în zonele în care sunt identificate degradări, în funcție de necesitățile constatate în teren și de programul de lucrări stabilit.