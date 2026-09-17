Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte impresionat” de propriul său intelect și a afirmat că are un coeficient de inteligență (IQ) ridicat. Trump a povestit un episod în care a observat că suma de 1.775 de dolari putea fi transformată în 1.776 de dolari prin adăugarea unui singur dolar.

Cum a calculat Trump bonusul pentru militari: Legătura inedită dintre sumele de 1.775 și 1.776 de dolari

Președintele american a explicat că pe biroul său a ajuns o notă prin care i se propunea alocarea sumei de 1.775 de dolari. Trump spune că a observat imediat că, prin adăugarea unui dolar, suma putea ajunge la 1.776 de dolari.

„Am vrut să obțin un bonus pentru militari. Mi s-a adus pe birou o notă: «Domnule, putem aloca 1775 de dolari». Am privit suma și am spus: «Așteptați, dacă adăugăm un dolar, obținem 1776, ceea ce este foarte bine».

Am fost foarte impresionat de propriul meu intelect. În cele din urmă, sunt un om cu un IQ ridicat. Nu, am privit numărul și am spus: «Așteptați un moment, încă un dolar și vom obține 1776», a declarat președintele SUA.