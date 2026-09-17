Victor Ponta, propunerea de premier a grupului Uniți pentru România, dezvăluie ce sfat i-a cerut Nicușor Dan azi, în discuțiile de la Cotroceni

Victor Ponta a declarat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că România se află într-o situație mai gravă decât în alte momente de criză politică și i-a cerut șefului statului să desemneze cât mai repede un premier care să poată obține voturile necesare pentru adoptarea bugetului pe 2027. Ponta a fost propus pentru această funcție de partidul său, grupul parlamentar Uniți pentru România.

Fostul premier a afirmat că, după mai multe întâlniri cu președinții României, consideră că Nicușor Dan se află într-o situație dificilă.

„Având în vedere că am fost de multe ori aici la Cotroceni și m-am întâlnit cu 3 președinți, mi-am permis să îi spun că e în cea mai rea situație față de ceilalți președinți. Nu mai e deloc de râs, în afara Palatului Cotroceni România e prăbușită economic și social. Trebuie să numească astăzi cât mai repede un premier care să poată să obțină voturile pentru bugetul pe 2027, fără asta, vom intra cu adevărat în faliment”, a spus Victor Ponta.

Ponta: I-am spus președintelui că are dreptul la mai multe nominalizări

Ponta susține că președintele l-a ascultat cu atenție și că discuția a inclus și posibilitatea unei eventuale nominalizări a sa pentru funcția de premier.

„M-a ascultat președintele cu mare atenție. S-a tras mult de timp, 4 luni de zile, i-am spus președintelui că are dreptul la mai multe nominalizări. Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate, a fost o întrebare în acest sens și i-am și răspuns”, a afirmat fostul premier.

Ponta a precizat însă că nu poate spune că l-a convins pe Nicușor Dan în urma discuției de la Cotroceni.

„Nu pot să spun că l-am convins pe președinte. I-am reamintit că pe vremea când veneam aici și era Traian Băsescu președinte nu beam niciodată apă. Acum am băut”, a spus Ponta.

Ponta spune că și-a notat ideile pentru întâlnirea cu președintele

Fostul premier a mai spus că și-a pregătit în scris ideile pe care voia să i le transmită lui Nicușor Dan și că președintele l-a întrebat și despre Organizația Națiunilor Unite.

„Mi-am notat în carnețel și ce voiam să-i spun președintelui și ce mi s-a spus dansul. Îmi notez. Acum am învățat că se poate întotdeauna mai rău, azi e mai rău decât ce era în 27 aprilie 2012, dar am învățat și că de fiecare dată există posibilitatea să te ridici. M-a întrebat președintele despre ONU și cu mare plăcere o să-l ajut pe președinte, pentru că am o experiență extrem de pozitivă în acest sens”, a declarat Victor Ponta.