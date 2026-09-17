Polonia a închis temporar, joi, aeroporturile din Lublin și Rzeszów „din cauza operațiunilor aviației militare”, desfășurate în aceste regiuni, a transmis Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană, relatează Sky News.

„Atenție. Ca urmare a atacurilor lansate de Federația Rusă cu ajutorul unor aeronave fără pilot cu reacție asupra teritoriului de vest al Ucrainei, a început desfășurarea operațiunilor aviației militare în spațiul aerian polonez.

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În conformitate cu procedurile în vigoare, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Republicii Polone, prin intermediul Centrului de Operațiuni Aeriene – Comandamentul Componentei Aeriene, a mobilizat forțele și mijloacele necesare aflate la dispoziția sa. Sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins starea de alertă.“, se arată într-un comunicat al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze.

„Aceste acțiuni au caracter preventiv și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente celor aflate în pericol.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Republicii Polone monitorizează situația actuală, iar forțele și mijloacele aflate sub comanda sa rămân în stare de alertă pentru a reacționa imediat.”m a mai precizat Comandamentul

Polonia și-a mobilizat frecvent aviația militară în ultima perioadă. Este a treia oară când face acest lucru în această săptămână, ca răspuns la atacurile rusești asupra Ucrainei.

În weekend, un atac rusesc asupra unei linii de cale ferată din apropierea graniței cu Polonia a lovit, de asemenea, trenul aflat în apropierea celui care transporta diplomați europeni, printre care și fostul prim-ministru britanic, Boris Johnson.