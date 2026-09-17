Deputatul PNL Robert Sighiartău spune că alegerile anticipate sunt tot mai aproape, în condițiile în care nu este găsită rapid o soluție pentru formarea unui nou Guvern. După consultările de la Cotroceni, liberalul a anunțat că PNL a prezentat două variante pentru ieșirea din criza politică.

Vă reamintim că joi, 17 septembrie, au avut loc consultările la Palatul Cotroceni, conduse de Nicușor Dan, pentru desemnarea unui nou premier. Președinții și reprezentanții partidelor din Parlament au luat parte la acest dialog. De la discuții au lipsit reprezentanții S.O.S. Gândul vă ține la curent, AICI, cu toate informațiile. În urma consultărilor, au apărut în spațiul public mai multe reacții, iar printre acestea se numără și cea a liberalului Robert Sighiartău.

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Robert Sighiartău: „Criza politică trebuie încheiată rapid”

Robert Sighiartău spune că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline. PNL a propus un Guvern politic, condus de Siegfried Mureșan, sau un cabinet tehnocrat cu mandat limitat. Robert Sighiartău susține continuarea reformelor, disciplina bugetară și reducerea privilegiilor. În lipsa unei soluții rapide, România s-ar putea apropia de alegeri anticipate.

„Criza politică trebuie încheiată rapid. La consultările de astăzi de la Cotroceni, PNL a propus două soluții: un guvern politic, condus de Siegfried Mureșan, sau un cabinet tehnocrat cu mandat clar și limitat.

Formula poate fi discutată.

Direcția, nu: disciplină bugetară, reformarea administrației și eliminarea privilegiilor.

România trebuie să aibă cât mai repede un guvern cu puteri depline, capabil să continue reformele începute de guvernul Bolojan. Dacă nu se ajunge rapid la o soluție, România este tot mai aproape de alegeri anticipate”, a notat Robert Sighiartău pe Facebook.

Mircea Abrudean a prezentat cele două variante propuse de PNL pentru formarea noului Guvern. Prima presupune desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier și un Guvern alături de USR și UDMR. A doua variantă vizează un Guvern tehnocrat, cu un mandat clar.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto