Miruță transcrie consultările de la Cotroceni în limbaj de programare. Cum a ajuns la concluzia „Anticipate”

După consultările de la Cotroceni, unde USR a susținut un premier tehnocrat la cârma a două guverne minoritate succesive, Radu Dinel Miruță a făcut o analiză a formulelor pe care le-ar vedea în executiv. El a transpus în limbaj de programare toate situațiile posibile pe care USR le vede pentru viitorul cabinet și a încheiat cu alegerile anticipate, ca ultimă variantă. Deputatul USR a exclus PSD din calcule și nu s-a poziționat nici măcar într-o coaliție cu social- democrații.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

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În varianta în care, Nicușor Dan îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier, USR va exclude participarea la guvernare.

„Daca inginerii software ar explica poziția USR la consultările de astăzi de la Cotroceni, cam așa ar arăta: FUNCTION decidePozitieUSR(candidatPM, partidCandidat, propunerePresedinte):

// Pasul 1 – condiție de excludere absolută IF partidCandidat == „PSD” THEN RETURN „RESPINGE” END IF”, scrie Miruță pe Facebook.

Deputatul USR scrie în pasul al doilea despre varianta preferată, aceea cu Siegfried Mureșan prim- ministru.

„// Pasul 2 – varianta preferată IF candidatPM == „Muresan” THEN RETURN „SUSTINE(Muresan)” END IF”

În pasul al treilea, Miruță menționează scenariul în care Siegfried Mureșan nu va fi nominalizat. El susține un prim- ministru tehnocrat și un format de rotativă, în care prima formulă de guvern să fie o coaliție formată din PNL- USR- UDMR. Pentru a doua formulă, Miruță nu a completat nicio coaliție, ci doar a menționat PSD.

„// Pasul 3 – varianta alternativă, condiționată ELSE IF candidatPM != „Muresan” AND propunerePresedinte == „tehnocrat” THEN RETURN „SUSTINE( PM = tehnocrat, cabinet = politic, format = rotativa, tura_1 = { coalitie = „PNL-USR-UDMR”, PM = tehnocrat }, tura_2 = { coalitie = PSD, PM = tehnocrat }, conditie_speciala = „PM tehnocrat peste ambele ture” )” END IF”

În pasul al patrulea, deputatul USR precizează că alegerile anticipate sunt ultima soluție, dacă niciunul dintre ceilalți trei pași nu sunt posibili.