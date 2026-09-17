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Lucrările secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești au ajuns la final. Tunelul de pe A1 este aproape gata. Imagini spectaculoase

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Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești au ajuns la final. Tunelul de pe A1 este aproape gata și Cristian Pistol anunță că se vor desfășura teste de siguranță.

Autostrada Sibiu-Pitești A1, secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș, a ajuns la un stadiu fizic de 99%. Cristian Pistol anunță că cei 9,86 kilometri de drum sunt finalizați. Deschiderea tronsonului depinde de testele de siguranță ale tunelului Momaia.

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Lucrările secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești au ajuns la final. Tunelul de pe A1 este aproape gata. Foto: capturi video

Cristian Pistol anunță că viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h

Tunelul Momaia, care are o lungime de 1,35 kilometri, este aproape finalizat, potrivit anunțului lui Cristian Pistol. Acesta anunță că testele sistemelor de monitorizare continuă, iar circulația este programată să fie deschisă în acest an, înainte de termenul contractual din februarie 2027. Viteza în tunel va fi limitată la 80 km/h, pentru siguranța circulației. Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

„Autostrada Sibiu – Pitești (#A1), secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 99%!

Lucrările de drum pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, construită de antreprenorul austriac PORR, sunt finalizate. Deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia.

Pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul.

Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar acum se fac testele și reglajele celor peste 2.500 de puncte de monitorizare (camere video și senzori).

Tunelul dispune inclusiv de camere inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate.

La sfârșitul lunii septembrie va avea loc, împreună cu reprezentanții ISU, un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție în tunel.

Pentru siguranța circulației, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h.

Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș este programată pentru acest an, în avans față de termenul contractual (februarie 2027).

Odată dată în trafic și secțiunea 4, se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a anunțat Cristian Pistol pe Facebook.

Sursă video: Facebook / Cristian Pistol

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