Cantități importante de cablu din cupru au fost sustrase de pe șantierul Termocentralei Mintia. În prezent se derulează o anchetă de amploare în Hunedoara. Polițiștii au descins joi la 18 adrese, 12 angajați ai șantierului fiind suspectați că ar fi fost implicați în mai multe furturi, transportul sau valorificarea cablurilor.

Suspecții au fost duși la audieri. Potrivit anchetatorilor, paguba totală este estimată la peste 590.000 de euro.

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18 percheziții și probe ridicate de anchetatori

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, perchezițiile au vizat locuințele a 12 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 48 de ani. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe, mai ales bucăți de cablu din cupru, dar și diferite sume de bani în lei și valută.

La sfârșitul lunii august 2026, reprezentanții unei societăți comerciale au reclamat dispariția în mod repetat a cablurilor de cupru depozitate pe șantierul termocentralei. Ca atare, oamenii legii au deschis un dosar penal.

„Cercetările au început în urma unei sesizări formulate la sfârşitul lunii august 2026. După ce reprezentanţii unei societăţi comerciale au constatat sustragerea, în mod repetat, a unor cabluri din cupru depozitate în incinta şantierului termocentralei, prejudiciul estimat fiind de peste 590.000 de euro”, a transmis IPJ Hunedoara.

Suspecții sunt chiar angajați ai termocentralei

Probe strânse i-au convins pe polițiști să extindă cercetările vizând 12 persoane care lucrează pe șantierul Termocentralei Mintia. Ancheta vizează infracțiuni de furt cu consecințe deosebit de grave, furt, complicitate la furt și tăinuire.

De precizat că suspecții provin din Deva, Hunedoara, Băița, Sântămăria-Orlea, Vețel, Vorța, Ilia și Simeria. Anchetatorii verifică rolul pe care aceștia l-ar fi avut în scoaterea cablurilor din incinta șantierului, transportarea lor și eventuala valorificare. Toți cei 12 bărbați au fost conduși la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri, informează IPJ Hunedoara.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara continuă cercetările sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. La operațiune au participat polițiști din mai multe structuri și subunități ale IPJ Hunedoara, alături de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.