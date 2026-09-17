Curs BNR azi, 17 septembrie 2026. Euro scade, dolarul crește puternic

Banca Națională a României a publicat joi, 17 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut și a revenit sub pragul de 5,26 lei, după nivelurile ridicate din ultimele zile.

În schimb, dolarul american s-a apreciat semnificativ, în timp ce francul elvețian și lira sterlină au pierdut teren.

Euro a fost cotat joi la 5,2601 lei, față de 5,2637 lei miercuri. Moneda europeană s-a depreciat astfel cu 0,0036 lei. Scăderea vine după ce euro urcase în ultimele zile peste pragul de 5,26 lei. Miercuri, cursul de 5,2637 lei/euro fusese cel mai ridicat nivel consemnat din luna mai.

Dolarul crește puternic

BNR a stabilit joi un curs de 4,5844 lei/dolar, față de 4,5611 lei în ședința precedentă. Aprecierea este de 0,0233 lei, adică de peste 2 bani într-o singură ședință.

Francul elvețian a coborât de la 5,5683 lei la 5,5504 lei, în timp ce lira sterlină a fost cotată la 6,1410 lei, față de 6,1438 lei miercuri.

Principalele cotații BNR din 17 septembrie

1 euro – 5,2601 lei;

1 dolar – 4,5844 lei;

1 franc elvețian – 5,5504 lei;

1 liră sterlină – 6,1410 lei.

Cursul de referință publicat de BNR este diferit de cursurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale și casele de schimb, care își stabilesc propriile cotații.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.