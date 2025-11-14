Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități, realizate de Societatea INFRASTRUCTURĂ S5 (P)

Societatea Infrastructură S5 continuă lucrările menite să facă Sectorul 5 mai accesibil și mai prietenos pentru toți locuitorii. Recent, echipele societății au finalizat două noi rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii – una situată pe Strada Dornească, iar cealaltă pe Strada Mihail Sebastian nr. 33.

Rampele au fost realizate cu prioritate în fața imobilelor unde domiciliază persoane cu dizabilități, în urma solicitărilor transmise de Asociațiile de Proprietari, conform normativelor privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile persoanelor cu handicap.

Prin aceste investiții, Societatea Infrastructura S5 își reafirmă angajamentul față de accesibilitate, incluziune și calitatea vieții locuitorilor din Sectorul 5.

„Un oraș modern este un oraș accesibil pentru toți. Infrastructura S5 continuă să construiască pentru oameni”, transmite Societatea Infrastructură Sector 5.

