(P) Noile generații de mecanici se pregătesc în cel mai mare centru de la Ciorogârla

Liceele tehnologice din Ilfov pregătesc noi generații de tineri pentru piața muncii, oferind companiilor specialiștii de care au nevoie.

În campusurile liceelor tehnologice din Ilfov, tinerii beneficiază de ateliere moderne și de spațiul necesar pentru a învăța practic aceste meserii – un atu important pentru viitorul lor și pentru dezvoltarea economică a județului.

Reprezentanții Consiliului Județean Ilfov și Cristina Petre-Ghiță, inspector școlar general adjunct Ilfov, vorbesc despre acest subiect în podcastul ,,Educația în Ilfov – Provocările Administrației Locale”.

La Ciorogârla, se derulează două proiecte importante axate pe învățământul dual care pregătesc operatori mașini comandă numerică. Este cel mai important proiect la nivel național și este destinat celor care vor să devină mecanici camioane în acest centru de formare în sistem dual.

Pe piață, există o mare cerere de specialiști în domeniul mecanic, electric, turism agricultura, comerț, alimentație; forme de pregătire acreditate în Ilfov.

