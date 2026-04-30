Mihai Tănase
Președintele Donald Trump primește un nou briefing militar privind opțiunile SUA în conflictul cu Iranul, de la atacuri rapide asupra infrastructurii strategice iraniene până la controlul unei părți din Strâmtoarea Ormuz și o posibilă desfășurare de trupe terestre.

Donald Trump are pe masă noi scenarii militare împotriva Iranului, într-un moment în care Washingtonul își recalibrează strategia de presiune asupra Teheranului, oscilând între blocadă economică, opțiuni de lovire militară limitată și o posibilă intervenție strategică în una dintre cele mai sensibile zone maritime ale lumii – Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, liderul de la Casa Albă urmează să fie informat joi, într-un briefing de securitate major, asupra unor noi opțiuni militare elaborate de Comandamentul Central al Statelor Unite, prezentate de comandantul său, amiralul Brad Cooper.

Pe masa Casei Albe se află scenarii care ar putea schimba radical cursul confruntării dintre Statele Unite și Iran.

Ce opțiuni militare are Trump

Una dintre opțiunile discutate vizează un val de atacuri „scurt și puternic” asupra Iranului, cu lovituri concentrate asupra infrastructurii militare și a unor obiective strategice, într-o încercare de a rupe blocajul negocierilor și de a forța Teheranul să revină la masa tratativelor într-o poziție mai vulnerabilă.

Sursele citate de Axios susțin că administrația americană speră ca o acțiune militară rapidă, limitată în timp, dar intensă ca impact, să producă un șoc strategic suficient pentru a modifica poziția conducerii iraniene.

În paralel, Washingtonul analizează și un scenariu mult mai complex: preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz, culoar maritim prin care trece o parte esențială din petrolul exportat la nivel global.

O astfel de operațiune ar avea drept obiectiv reluarea transportului comercial și slăbirea capacității Iranului de a influența fluxurile energetice mondiale, însă ar putea implica inclusiv desfășurarea de forțe terestre americane, ceea ce ar ridica dramatic nivelul confruntării.

O posibilă misiune a forțelor speciale americane în Iran, luată în calcul

Printre variantele analizate se află și o posibilă misiune a forțelor speciale americane pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, un obiectiv considerat critic în strategia Washingtonului de a împiedica Teheranul să ajungă la capabilități nucleare militare.

Totuși, Donald Trump continuă să considere blocada navală drept arma principală de presiune asupra regimului iranian.

„Blocada navală împotriva Iranului este mai eficientă decât bombardamentele”, a declarat președintele Donald Trump.

Chiar și așa, liderul de la Casa Albă nu exclude o intervenție militară directă dacă Iranul refuză să facă concesii semnificative privind programul său nuclear. În același timp, planificatorii militari americani evaluează scenariile de ripostă ale Iranului împotriva forțelor SUA din regiune, în eventualitatea unei escaladări, fie ca răspuns la blocadă, fie în urma unei operațiuni militare americane.

La briefingul strategic este așteptată și participarea generalului Dan Caine, semn că administrația Trump tratează acest moment ca pe unul de importanță strategică majoră.

Potrivit surselor apropiate Casei Albe, un briefing similar organizat la finalul lunii februarie a precedat izbucnirea confruntării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran, ceea ce alimentează speculațiile că Washingtonul ar putea pregăti o nouă etapă a conflictului.

