Premierul și liderul Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat la Rock FM că la modul în care s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul unei suspendări a preşedintelui Nicuşor Dan ar fi posibile. Bolojan a explicat că nu ar avea încredere în conducerea PSD deoarece a vehiculat minciuni în spaţiul public şi a avut un limbaj dublu în această perioadă.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, dacă este posibilă şi o suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan în această criză politică.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”, a declarat Bolojan, la Rock FM.

Liberalul a vorbit și despre declarația preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a dat asigurări la Bruxelles că nu va face o colaborare cu AUR, iar apoi a iniţiat o moţiune de cenzură cu această formaţiune politică.

„Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a adăugat liderul PNL.