Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului

Șeful Gărzii de Mediu Iași, Gheorghe Bacușcă, a vorbit despre incendiul care a avut loc la depozitul de deșeuri Țuțora. Incendiul a izbucnit duminică, pe fondul unui Cod Portocaliu de vânt puternic, extinzându-se rapid pe o suprafață de aproximativ 3 hectare.

Potrivit conducerii Salubris, dezastrul a fost provocat de câteva aparate electrocasnice aruncate necorespunzător în containerele pentru gunoi menajer.

Ce spune Șeful Gărzii de Mediu Iași despre incendiul de la Țuțora

„Depozitul Țuțora este autorizat din punct de vedere al autorității mediului, dar condițiile care sunt impuse prin autorizațiile din mediu și prin actul de reglementare trebuie respectate, atât de operator, cât și de Consiliul Județean care el este investitorul a tot ce înseamnă activitățile de la Țuțora”, precizează Gheorghe Bacușcă.

Potrivit acestuia, de-a lungul timpului au mai existat astfel de incendii datorate depunerii pe depozit a unor deșeuri inflamabile, dar și a gazului care se află în substratul depozitului.

„Am avut mai multe evenimente de incendieri și de autoaprinderi, datorită gazului care se află în substratul depozitului cât și datorită depunerii pe depozit și a altor deșeuri și care prin contactul cu soarele și vântul s-a declanșat incendiul.

Încă din 2023, pentru aceste fapte Garda de Mediu cu Inspectoratul Județean a înaintat organelor de cercetare penală o sesizare pentru poluare accidentală, cât și pentru evacuarea din atmosferă și sol a unor deșeuri cu substanțe periculoase.

Fumul conține și anumite substanțe toxice care pot fi dăunătoare vieții noastre, prin inhalarea aerului care îl pot face cel care se află în apropierea depozitului. Precizăm că nu am finalizat verificările asupra incidentului, trebuie să vedem situația de la fața locului, în funcție de probe înaintăm o sesizare sau conexarea celorlalte acte de control pentru a finaliza și trage la răspundere pe cei care sunt vinovați de producerea acestor evenimente neplăcute pentru societatea noastră și cei care locuiesc în proximitate”, a mai spus Gheorghe Bacușcă.

