Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa" PSD

Prim-ministrul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a avertizat, într-un interviu la Rock FM, că formațiunea pe care o conduce ar putea să devină irelevantă dacă se transformă în „anexa” Partidului Social Democrat.

„Partidul Social Democrat, conducerea lui, ca să poată să-și facă manevrele parlamentare, are nevoie din nou de o masă critică, dar o masă critică care, dacă ar putea să nu sune rău așa în fața Europei. Deci de un partid de tip anexă”.

Ilie Bolojan a criticat parcursul PNL din ultimii ani și a spus că identitatea politică a formațiunii a fost diluată ca urmare a asocierii cu PSD.

„Trebuie să recunoaștem că PNL în anii trecuți, prin asocierea cu PSD mulți ani în guvernare și-a pierdut profilul, a uitat de multe ori pe cine reprezintă și a pierdut încrederea cetățenilor dovadă rezultatele la vot”, a mai explicat Ilie Bolojan.

De asemenea, oficialul a spus că intrevențiile externe în conducerea unui partid sau stabilirea decziilor în afara structurilor interne reprezintă ultimul pas spre a deveni o „anexă”. Bolojan a avertizat că o astfel ce situație ar putea duce PNL în zona de irelevanță.

„Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNȚCD sau ALDE”.

Citește și

FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
VIDEO Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
11:34
Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
FLASH NEWS Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
11:29
Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
FLASH NEWS Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
11:20
Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”
10:59
Premierul Bolojan explică „liniile roşii” pe care le-ar fi trecut, din punctul de vedere al social-democraților: „PSD joacă dramoleta opoziției”
FLASH NEWS Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul urmează să fie adoptat de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă
08:46
Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul urmează să fie adoptat de Guvern. Ce categorii de bugetari vor fi exceptate de la regulă
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
ALEGERI Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
11:27
Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
IMOBILIARE Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
11:14
Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară

