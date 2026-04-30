Premierul Bolojan avertizează că PNL ar urma să aibă soarta PNȚCD sau ALDE dacă devine „anexa” PSD

Prim-ministrul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a avertizat, într-un interviu la Rock FM, că formațiunea pe care o conduce ar putea să devină irelevantă dacă se transformă în „anexa” Partidului Social Democrat.

„Partidul Social Democrat, conducerea lui, ca să poată să-și facă manevrele parlamentare, are nevoie din nou de o masă critică, dar o masă critică care, dacă ar putea să nu sune rău așa în fața Europei. Deci de un partid de tip anexă”.

Ilie Bolojan a criticat parcursul PNL din ultimii ani și a spus că identitatea politică a formațiunii a fost diluată ca urmare a asocierii cu PSD.

„Trebuie să recunoaștem că PNL în anii trecuți, prin asocierea cu PSD mulți ani în guvernare și-a pierdut profilul, a uitat de multe ori pe cine reprezintă și a pierdut încrederea cetățenilor dovadă rezultatele la vot”, a mai explicat Ilie Bolojan.

De asemenea, oficialul a spus că intrevențiile externe în conducerea unui partid sau stabilirea decziilor în afara structurilor interne reprezintă ultimul pas spre a deveni o „anexă”. Bolojan a avertizat că o astfel ce situație ar putea duce PNL în zona de irelevanță.

„Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNȚCD sau ALDE”.

