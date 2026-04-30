Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele AUR, George Simion, a evocat perioada când a candidat la scrutinul prezidențial din mai 2025, pierdut în fața lui Nicușor Dan. În opinia liderului suveranist, a fost supus unui asalt sistematic venit dinspre anumite grupuri bine coordonate, care i-au pus eticheta de „idiot util”. Asaltul continuă și în contextul depunerii de către AUR și PSD a moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Ionuț Cristache: Astăzi văd că antrenează aceleași frici pe care le-am antrenat, domnule Simion, în timpul celor două tururi. Și anume, dacă ste schimbă Bolojan, pică investițiile, se duce euro. Astăzi văd că Manole de la BNR (n.r. – Mugur Isărescu) spune că a sărit de 51, cade bursa. Nu vi se pare că retrăiți filmul prezidențialelor în aceste zile?

George Simion: Eu sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, așa cum am enunțat săptămâna trecută. Însă, din păcate, sunt vinovatul de serviciu. În mai 2025 eram acuzat de toate relele de pe pământ printr-un aparat de propagandă foarte puternic. Susținut din plămânii stipendiați puternic de diferite ONG-uri, trusturi de presă și o agentură destul de colorată. Și acum vedem același lucru. Nu ne mai speriem, nu ne mai înfricoșăm. A fost un impact major. Nu v-aș dori să treceți prin șocul în care aflați vrute și nevrute din partea celor care se dau a fi deontologi și cei care (susțin că) respectă corectitudinea.

Scopul AUR, alegeri anticipate

În același dialog, președintele AUR a punctat că, deși acum s-a alăturat formațiunii, PSD este părtaș la criza economică și la măsurile care au indus o stare de sărăcie generalizată în România. Simion a admis, ân studioul Gândul, că poartă discuții cu toate partidele care pot sprijini moțiunea de cenzură, scopul final al AUR fiind declanșarea alegerilor anticipate.

