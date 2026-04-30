Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”

Olga Borșcevschi
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Rock FM că nu se teme de eventuale trădări în interiorul PNL la votul privind moțiunea de cenzură.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, dacă la moţiunea de cenzură va fi trădat de colegi din PNL.

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a spus premierul Bolojan.

Bolojan spune că ruptura dintre Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat s-a produs după ce social-democrații au ales să depună moțiunea de cenzură, gest care, în opinia sa, a distrus încrederea dintre partidele aflate la guvernare.

Bolojan: „Nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD”

„Nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD”, a spus Bolojan, argumentând că respectarea înțelegerilor politice și a programului de guvernare a fost compromisă.

Potrivit premierului, partidele politice au contribuit la scăderea încrederii cetățenilor în clasa politică, prin promisiuni neonorate și acorduri încălcate.

„Avem un grad de încredere scăzut în lumea politică, din partea cetățenilor noștri, și acest lucru este justificat”, a spus liderul liberal, adăugând că oamenii se așteaptă ca cei aflați la guvernare să lucreze pentru țară, nu să genereze crize.

Întrebat dacă există riscul ca unii membri ai partidului să negocieze cu PSD în ciuda deciziei oficiale, Bolojan a insistat că toate hotărârile vor fi luate colectiv, după consultări interne programate după votul moțiunii.

„Indiferent ce funcție ai într-un partid, a respecta decizia colectivă a majorității este un act de responsabilitate și de normalitate”, a declarat acesta.

El a subliniat că pot exista opinii divergente în partid, însă consideră că există o „masă critică puternică” în PNL care înțelege că greșelile politice din trecut nu trebuie repetate.

„Dacă vrem să fim respectați și să rămânem un partid relevant, lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuți nu mai trebuie repetate”, a punctat premierul.

„PNL şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani”

Bolojan a adăugat că cetăţenii nu înţeleg de ce avem această criză guvernamentală şi de ce s-a ajuns în această situaţie.
„Oamenii se aşteaptă ca cei care suntem în guvernare să lucrăm de dimineaţa până seara pentru această ţară, nu să fugim de răspundere, nu să generăm crize şi nu să tolerăm lucruri pe care la tine acasă nu le-ai tolera. Deci, dacă noi nu înţelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ţinem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni Şi eu înţeleg că Partidul Naţional Liberal şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani, a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi ne-am schimbat comportamentul”, a mai spus el.

