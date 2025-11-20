Începând cu acest an, vor fi puse treptat în funcțiune nouă stații de epurare şi toate sunt construite cu fonduri europene. În total, în aria de operare a societăţii Apă Ilfov vor funcționa 19 stații care vor filtra apa uzată.

Consiliul Judeţean Ilfov a dat publicităţii care sunt acestea, precum şi data lor de punere în funcţiune:

„SEAU Ciolpani – punere în funcțiune: decembrie 2025 SEAU Periș – punere în funcțiune: decembrie 2025 SEAU Tunari – punere în funcțiune: decembrie 2025 SEAU Grădiștea – punere în funcțiune: decembrie 2025 SEAU Domnești – punere în funcțiune: 31 ianuarie 2026 SEAU Petrăchioaia – punere în funcțiune: octombrie 2026 SEAU Moara Vlăsiei – punere în funcțiune: octombrie 2026 SEAU Brănești – punere în funcțiune: august 2027 SEAU Gruiu – punere în funcțiune: august 2027″.

Urmează efectuarea testelor, în cel mai scurt timp posibil, apoi punerea în funcțiune a stațiilor aflate în stadiu de finalizare.

