Prima pagină » Diverse » (P) Nouă staţii de epurare vor fi puse în funcţiune în Ilfov, începând cu 2025, cu bani europeni

(P) Nouă staţii de epurare vor fi puse în funcţiune în Ilfov, începând cu 2025, cu bani europeni

Ioana Zafira
20 nov. 2025, 09:07, Diverse

Începând cu acest an, vor fi puse treptat în funcțiune nouă stații de epurare şi toate sunt construite cu fonduri europene. În total, în aria de operare a societăţii Apă Ilfov vor funcționa 19 stații care vor filtra apa uzată.

Consiliul Judeţean Ilfov a dat publicităţii care sunt acestea, precum şi data lor de punere în funcţiune:

„SEAU Ciolpani – punere în funcțiune: decembrie 2025

SEAU Periș – punere în funcțiune: decembrie 2025

SEAU Tunari – punere în funcțiune: decembrie 2025

SEAU Grădiștea – punere în funcțiune: decembrie 2025

SEAU Domnești – punere în funcțiune: 31 ianuarie 2026

SEAU Petrăchioaia – punere în funcțiune: octombrie 2026

SEAU Moara Vlăsiei – punere în funcțiune: octombrie 2026

SEAU Brănești – punere în funcțiune: august 2027

SEAU Gruiu – punere în funcțiune: august 2027″.

Urmează efectuarea testelor, în cel mai scurt timp posibil, apoi punerea în funcțiune a stațiilor aflate în stadiu de finalizare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Consiliul Judeţean Ilfov anunţă că magistrala de metrou se extinde cu 2 noi staţii

(P) Consiliul Judeţean Ilfov invită cetăţenii la consultare publică pe tema Fortului 13 Jilava

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor