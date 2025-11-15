Prima pagină » Diverse » (P) Consiliul Judeţean Ilfov invită cetăţenii la consultare publică pe tema Fortului 13 Jilava

Ioana Zafira
15 nov. 2025
Consiliul Județean Ilfov invită comunitatea să modeleze viitorul Fortului 13 Jilava. În spiritul Noului Bauhaus European – sustenabilitate, estetică, incluziune – conducerea instituţiei care îl are în administrare ar dori să afle de la cetăţeni ce funcţionalitate i-ar putea conferi. 

Prin urmare, proiectul a fost pus în consultare publică, iar cetîţenii care ar dori să ofere o soluţie sunt invitaţi să acceseze şi să completeze un chestionar: https://forms.office.com/e/1TAX55AVA8.

Chestionarul este anonim, se completează în câteva minute, iar răspunsurile primite vor sta la baza temei de proiectare.

„𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂! După completare apăsați pe SUBMIT / TRANSMITERE, astfel încât rezultatele să ajungă la noi.

Împărtășiți linkul cu prietenii, vecinii, colegii – co-design înseamnă să decidem împreună!

Vă mulțumim pentru implicare!”, anunţă CJ Ilfov.

