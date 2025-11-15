(P) Consiliul Judeţean Ilfov invită cetăţenii la consultare publică pe tema Fortului 13 Jilava

Consiliul Județean Ilfov invită comunitatea să modeleze viitorul Fortului 13 Jilava. În spiritul Noului Bauhaus European – sustenabilitate, estetică, incluziune – conducerea instituţiei care îl are în administrare ar dori să afle de la cetăţeni ce funcţionalitate i-ar putea conferi.

Prin urmare, proiectul a fost pus în consultare publică, iar cetîţenii care ar dori să ofere o soluţie sunt invitaţi să acceseze şi să completeze un chestionar: https://forms.office.com/e/1TAX55AVA8.

Chestionarul este anonim, se completează în câteva minute, iar răspunsurile primite vor sta la baza temei de proiectare.

„𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂! După completare apăsați pe SUBMIT / TRANSMITERE, astfel încât rezultatele să ajungă la noi. Împărtășiți linkul cu prietenii, vecinii, colegii – co-design înseamnă să decidem împreună! Vă mulțumim pentru implicare!”, anunţă CJ Ilfov.

