(P) Parteneriat strategic Siguu și EasyBill: Asigurările pentru IMM-uri devin accesibile direct din platforma de facturare

Siguu, primul broker digital de asigurări dedicat IMM-urilor din România, Europa Centrală și de Est, și EasyBill, platformă de facturare electronică din grupul Filbo, au încheiat un parteneriat menit să simplifice accesul antreprenorilor la asigurări. Astfel, aceștia pot obține direct din contul lor EasyBill informații complete și pot achiziționa o poliță online, în doar câteva minute, de pe siguu.ro.

Această inițiativă își propune să faciliteze procesul de asigurare, aducând protecția afacerii exact acolo unde antreprenorii își desfășoară activitatea zilnică. Prin integrarea în platforma de facturare, managementul riscului devine un pas simplu și accesibil.

„Procentul IMM-urilor din România care își asigură afacerile este extrem de scăzut, în principal din cauza lipsei de conștientizare a importanței acestui aspect. De aceea, ne bucurăm să lansăm parteneriatul dintre EasyBill și Siguu, două platforme care ușurează viața antreprenorilor cu soluții digitale, ușor accesibile”, declară Diana Enăchescu, co-fondator Siguu. „Clienții EasyBill pot înțelege mai ușor necesitatea protejării afacerii de evenimente neprevăzute, pot simula pe Siguu.ro costul de asigurare în doar 3 minute și își pot obține polița pe loc, în urma plății online.”

Cum funcționează parteneriatul

Utilizatorii EasyBill – platformă folosită de mii de IMM-uri pentru facturare online, gestiunea stocurilor și alte activități administrative – vor putea afla direct din aplicație despre beneficiile asigurării afacerilor și vor avea acces facil către platforma Siguu.ro. Aici, în doar trei minute, își pot calcula costul poliței și o pot achiziționa integral online, prin plată electronică, fără drumuri la broker și fără documente printate.

Ofertele disponibile pe Siguu.ro provin de la asigurători consacrați precum Asirom, Generali sau Uniqa, și acoperă riscuri esențiale pentru o afacere: protecția spațiului activității și a bunurilor din interior, răspunderea civilă, dar și pierderile cauzate de o eventuală întrerupere a activității.

Importanța acestui parteneriat

Pentru Siguu, colaborarea înseamnă acces direct la segmentul de IMM-uri, exact publicul căruia i se adresează, chiar în momentul în care acesta este deja concentrat pe activitățile administrative ale afacerii. Pentru EasyBill, parteneriatul completează gama de servicii oferite clienților, aducând în platformă o componentă esențială, dar adesea neglijată, a managementului unei afaceri: protecția financiară în fața evenimentelor neprevăzute.

Motivul pentru care această componentă este de multe trecută cu vederea ține mai puțin de lipsa de relevanță și mai mult de lipsa de timp a antreprenorilor, așa cum observă și reprezentanții Filbo, compania din care face parte EasyBill.

„Lucrând îndeaproape cu antreprenorii, observăm că multe decizii importante pentru afacere sunt amânate nu pentru că nu sunt relevante, ci pentru că există întotdeauna alte priorități. Din acest motiv, protecția afacerii ajunge adesea în plan secund. Prin colaborarea cu Siguu, ne dorim să facem mai ușor accesul la informații și soluții care îi pot ajuta pe antreprenori să își protejeze activitatea, astfel încât să se poată concentra cu mai multă încredere pe dezvoltarea afacerii lor”, spune Patricia Constantin, Manager Parteneriate Strategice, Filbo.

Ambele companii speră ca, prin acest demers comun, tot mai mulți antreprenori să înțeleagă avantajele asigurării afacerii și să facă pasul spre protejarea activității lor.