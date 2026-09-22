Liderul AUR George Simion a transmis, luni seara, un mesaj pe TikTok în care afirmă că partidul său va continua să fie alături de Călin Georgescu și că nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan. De asemenea, acesta a făcut un apel la susținătorii săi să se „miște” și să „pună pumnul în fața furtunii”.

Mesajul lui Simion a venit la doar câteva ore după ce Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT în dosarul care privește constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

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„Nu, nu, nu. Nu cedăm la presiunile astea, nu reușesc să ne doboare. Vom rămâne alături de domnul Călin Georgescu și nu votăm acel guvern trădător. Așa că, fraților, faceți tot ce ține de voi, fiecare acolo unde sunteți, mișcați-vă. E nevoie să punem pumnul în fața furtunii și nu o să ne arestați pentru asta, că a zis-o Avram Iancu și mai avem în noi o sămânță de români. La luptă!”, a spus liderul AUR în clipul postat pe TikTok.

George Simion a sărit în apărarea lui Georgescu după ce a fost ridicat de DIICOT

Liderul AUR a reacționat primul, într-o postare pe rețelele sociale, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT. Prechezițiile l-au făcut pe Simion să declare că „România este o dictatură”.