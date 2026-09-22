O stațiune de schi din Italia a dat deja startul sezonului de iarnă 2026-2027, scrie unofficialnetworks.com.

Conservarea zăpezii pe timp de vară la marile altitudini

Chiar dacă vara aceasta a determinat unele deteriorări ale ghețarilor din Europa, sezonul de schi intră în „treapta I” pentru industria de ski a continentului.

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Multe resorturi de schi din Europa își încep sezonul în toamnă doarece „găzduiesc” unii din cei mai spectaculoși ghețari, se află la altitudini mari sau folosesc zăpadă artificială.

Datorită acestor factori, o stațiune de schi italiană a deschis deja sezonul pentru turiștii dornici să practice această activitate.

Este vorba de Val Senales din Tirolul de Sud. Sâmbăta trecută, Val Senales a declarat oficial deschis sezonul de schi.

Sigur că, deocamdată, doar o mică porțiune din pârtie este disponibilă, dar asta nu îi va descuraja pe amatorii de schi.

„Păturile de zăpadă” au făcut posibilă conservarea zăpezii pe timpul verii caniculare. Totuși, vârfurile golașe din jur ridică întrebarea dacă vom asista la probleme operaționale în această toamnă și la alte stațiuni de schi europene.

Val Senales și Stelvio Pass: Singurele stațiuni de schi deschise acum în Europa

Astfel, două stațiuni de schi din Europa sunt deja operaționale. Potrivit Weathertoski.co.uk, Stelvio Pass și Val Senals sunt singurele resorturi de schi deschise acum în Europa.

O piesă „lipsă” din puzzle ar fi Zermatt, care a fost închisă din august din cauza topirii rapide a zăpezii. Reprezentanții stațiunii speră să reînceapă activitatea de schi în curând.

Mai mult, câteva resorturi de schi din Austria intenționează să primească turiști, de sâmbăta viitoare. Aceste deschideri ar putea fi, totuși, influențate de condițiile meteorologice.

Sursa foto: Envato