Prima pagină » Magazin » Stațiunea în care se schiază încă din septembrie. Unde a fost dat startul la aventura schiului

Stațiunea în care se schiază încă din septembrie. Unde a fost dat startul la aventura schiului

Stațiunea în care se schiază încă din septembrie. Unde a fost dat startul la aventura schiului
Galerie Foto 5
Stațiunea în care se schiază încă din septembrie. Unde a fost dat startul la aventura schiului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O stațiune de schi din Italia a dat deja startul sezonului de iarnă 2026-2027, scrie unofficialnetworks.com.

Conservarea zăpezii pe timp de vară la marile altitudini

Chiar dacă vara aceasta a determinat unele deteriorări ale ghețarilor din Europa, sezonul de schi intră în „treapta I” pentru industria de ski a continentului.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Multe resorturi de schi din Europa își încep sezonul în toamnă doarece „găzduiesc” unii din cei mai spectaculoși ghețari, se află la altitudini mari sau folosesc zăpadă artificială.

Datorită acestor factori, o stațiune de schi italiană a deschis deja sezonul pentru turiștii dornici să practice această activitate.

Este vorba de Val Senales din Tirolul de Sud. Sâmbăta trecută, Val Senales a declarat oficial deschis sezonul de schi.

Sigur că, deocamdată, doar o mică porțiune din pârtie este disponibilă, dar asta nu îi va descuraja pe amatorii de schi.

„Păturile de zăpadă” au făcut posibilă conservarea zăpezii pe timpul verii caniculare. Totuși, vârfurile golașe din jur ridică întrebarea dacă vom asista la probleme operaționale în această toamnă și la alte stațiuni de schi europene.

Val Senales și Stelvio Pass: Singurele stațiuni de schi deschise acum în Europa

Astfel, două stațiuni de schi din Europa sunt deja operaționale. Potrivit Weathertoski.co.uk, Stelvio Pass și Val Senals sunt singurele resorturi de schi deschise acum în Europa.

O piesă „lipsă” din puzzle ar fi Zermatt, care a fost închisă din august din cauza topirii rapide a zăpezii. Reprezentanții stațiunii speră să reînceapă activitatea de schi în curând.

Mai mult, câteva resorturi de schi din Austria intenționează să primească turiști, de sâmbăta viitoare. Aceste deschideri ar putea fi, totuși, influențate de condițiile meteorologice.

Sursa foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Teddy Roosevelt a fentat moartea de șapte ori. Al 26-lea președinte al SUA a supraviețuit chiar și unei tentative de asasinat în 1912
11:38
Teddy Roosevelt a fentat moartea de șapte ori. Al 26-lea președinte al SUA a supraviețuit chiar și unei tentative de asasinat în 1912
DECES Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
09:18, 21 Sep 2026
Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
INEDIT Cel mai vechi mit din lume a fost spulberat. Matematician de la Oxford: Iluziile optice de la Partenon sunt o iluzie
12:39, 20 Sep 2026
Cel mai vechi mit din lume a fost spulberat. Matematician de la Oxford: Iluziile optice de la Partenon sunt o iluzie
INEDIT După 30 de ani la HP, May Lee a fost concediată și s-a mutat în Antarctica. La 59 de ani, fosta IT-istă conduce un motostivuitor în depozit
13:39, 17 Sep 2026
După 30 de ani la HP, May Lee a fost concediată și s-a mutat în Antarctica. La 59 de ani, fosta IT-istă conduce un motostivuitor în depozit
LIFESTYLE În 2001, Johnny Depp a cumpărat un sat întreg și a investit 10 milioane de dolari în renovări. Ce s-a întâmplat în 2015, după ce l-a scos la vânzare
12:12, 16 Sep 2026
În 2001, Johnny Depp a cumpărat un sat întreg și a investit 10 milioane de dolari în renovări. Ce s-a întâmplat în 2015, după ce l-a scos la vânzare
FOTO Taxă de 100 de lei pentru bicicliști în „Orașul Stalin”. Cum se circula în haină de gală, cu plăcuță de înmatriculare, în Brașovul de altădată
11:37, 15 Sep 2026
Taxă de 100 de lei pentru bicicliști în „Orașul Stalin”. Cum se circula în haină de gală, cu plăcuță de înmatriculare, în Brașovul de altădată
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Adevarul
Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească”
Mediafax
Cum s-a maturizat piața rezidențială periurbană a Bucureștiului, în ultimii ani
Click
Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu”
Digi24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Cancan.ro
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Ce se întâmplă doctore
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Cum să ne protejăm încheieturile mâinilor?
Mediafax Italia
Ce se ascunde în farfuria copiilor la școală?! Un criminolog a analizat cantinele
Mediafax Spania
Acesta e SATUL CARE COSTĂ CÂT UN APARTAMENT în București!
FLASH NEWS Bolojan refuză pentru a treia oară să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate. Urmează să mai fie invitat de două ori
13:45
Bolojan refuză pentru a treia oară să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate. Urmează să mai fie invitat de două ori
CONTROVERSĂ Xi Jinping vrea să-i ceară lui Trump, la Washington, să oprească vânzările de arme către Taiwan. Președintele Chinei va invoca un acord încheiat cu SUA în 1982. Ce presupune aceasta
13:44
Xi Jinping vrea să-i ceară lui Trump, la Washington, să oprească vânzările de arme către Taiwan. Președintele Chinei va invoca un acord încheiat cu SUA în 1982. Ce presupune aceasta
ACTUALITATE Tragedie pe un șantier din Olt. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă
13:36
Tragedie pe un șantier din Olt. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă
FLASH NEWS Nicușor Dan, în presa de peste ocean: Cere soldați americani pe teritoriul României și mai multe investiții din SUA
13:34
Nicușor Dan, în presa de peste ocean: Cere soldați americani pe teritoriul României și mai multe investiții din SUA
ȘTIINȚĂ În 2007, un geolog a observat un cerc uriaș pe Google Earth, cu diametrul de 260 de metri. În 2012, minerii au descoperit acolo ceva neobișnuit
13:21
În 2007, un geolog a observat un cerc uriaș pe Google Earth, cu diametrul de 260 de metri. În 2012, minerii au descoperit acolo ceva neobișnuit
REACȚIE Oana Gheorghiu acuză PSD că ține România în blocaj: „Reforma deranjează cutiile de pantofi” / „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere”
12:59
Oana Gheorghiu acuză PSD că ține România în blocaj: „Reforma deranjează cutiile de pantofi” / „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe