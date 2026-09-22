Sarah Rizea, o tânără de 18 ani de origine română, proaspătă absolventă de liceu și înotătoare de performanță, a câștigat titlul de Miss Italia 2026. Ea a reprezentat la concurs Liguria, o regiune de coastă din nord-vestul Italiei.

Tânăra a câștigat coroana de Miss în seara zilei de 21 septembrie, la Castelul Santa Severa din Roma.

Sarah Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007 la Moncalieri și s-a mutat la vârsta de 11 ani la Vado Ligure, în provincia Savona. Tatăl ei, Marian, este instalator de ferestre și uși, iar mama ei, Alina, lucrează la Secția de Poliție din Savona, în cadrul Biroului de imigrare. Sarah practică înotul de la vârsta de 8 ani și a fost convocată pentru prima dată în echipa națională a Italiei în 2021.

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Ea a povestit: „Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, inima care bătea cu putere și lacrimile de bucurie. În acea vară am înțeles că fiecare sacrificiu, fiecare trezire în zori și fiecare oră de antrenament au meritat efortul”.

Întrebată de jurnaliștii Corriere della Sera ce a fost mai emoționant: prima convocare la echipa națională sau câștigarea titlului de Miss Italia, Sarah a răspuns:

„Ambele sunt emoții minunate și diferite. Totuși, acum sunt foarte fericită că am câștigat titlul de Miss Italia”.

Sarah s-a clasat pe primul loc în clasamentul întocmit de 4 antrenori experți din lumea spectacolului, dintre 16 finaliste. Pe podium, pe locul al doilea, s-a clasat Michela Meli (Lazio), o tânără de 21 de ani, studentă în ultimul an la Științele alimentației, iar pe locul al treilea, Sara Genova (Calabria), în vârstă de 20 de ani, elevă la un liceu științific cu profil sportiv și jucătoare de volei.

Sarah a absolvit, în iunie, liceul lingvistic din Savona și s-a înscris la specializarea Științe și tehnici psihologice la Unimarconi. Este de origine română. Bunicii ei locuiesc în România, în timp ce părinții au emigrat în Italia.

Potrivit presei din Italia, până la 18 ani, Sarah a câștigat deja 100 de medalii la înot.

„Da, mă antrenez de la vârsta de 8 ani. Așadar, le includ și pe medaliile câștigate la primele competiții regionale. Dar am câștigat multe, atât la nivel național, cât și internațional. Fac parte din echipa națională absolută, iar visul meu rămân Jocurile Olimpice”, a transmis tânăra.

Sursă foto /video: Instagram/miss.italialiguriaofficial