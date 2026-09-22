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Siegfried Mureșan merge astăzi în Parlament pentru a prezenta liberalilor programul de guvernare

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
Siegfried Mureșan merge astăzi în Parlament pentru a prezenta liberalilor programul de guvernare
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Parlamentarii PNL se reunesc, marţi, în şedinţă şi vor discuta cu premierul desemnat Siegfried Mureşan, în contextul în care acesta a anunţat că finalizează Programul de guvernare, iar la finalul săptămânii ar urma să-l depună la Parlament, după ce îl va prezenta partidelor.

„Astăzi, la ora 16:00, are loc o şedinţă reunită a grupurilor parlamentare ale PNL, la care va participa premierul desemnat, Siegfried Mureşan”, transmite, marţi, PNL.

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Întâlnirea va avea loc la Sala de grup PNL din Camera Deputaţilor.

Mureșan urmează să le prezinte celor din PNL principalele direcții ale programului de guvernare, înainte de negocierile pentru obținerea voturilor necesare învestirii Cabinetului.

Potrivit surselor Gândul, premierul desemnat ar urma sa aibă întâlniri și cu ceilalți parlamentari din grupurile USR, iar mâine dimineața, Siegfried Mureșan se va întâlni cu grupurile parlamentare ale UDMR.

Siegfried Mureșan exclude depunerea mandatului și spune că va merge la votul de învestitură

Întâlnirile au loc în contextul în care Mureşan a anunţat că finalizează Programul de guvernare, iar la finalul săptămânii ar urma să-l depună la Parlament.

Luni, Siegfried Mureşan a declarat că, cel mai probabil în cursul zilei de marţi, va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. (Mai multe detalii AICI)

El le-a cerut partidelor care au făcut parte din fosta coaliție să dea dovadă de responsabilitate și să ajute la depășirea crizei politice. În aceste zile, el încearcă să obțină sprijin parlamentar, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu au singure numărul necesar de voturi.

Siegfried Mureşan a transmis că vrea să discute și cu social-democrații, deși PSD a decis să nu voteze Guvernul Mureșan.

Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut, de altfel, lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate. Potrivit surselor Gândul, dacă Guvernul Mureșan nu va trece de votul Parlamentului, social-democrații se pregătesc să meargă la eventualele noi consultări de la Cotroceni tot cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Grindeanu

Grindeanu

Pe lângă toate acestea, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis premierului desemnat că ar trebui să ia în calcul retragerea mandatului dacă nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 17 septembrie și are la dispoziție 10 zile pentru a forma Cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului.

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