Data în care ziua este egală cu noaptea. Ce nu trebuie să faci de Echinocțiul de Toamnă: Aduce mare ghinion

Echinocțiul de toamnă 2026. Echinocțiul de toamnă din anul 2026 are loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, mai exact miercuri, 23 septembrie, la ora 03:05, ora României.

Echinocțiul de toamnă este fenomenul astronomic care marchează în mod oficial debutul toamnei astronomice în emisfera nordică.

În momentul echinocțiului, Soarele se află exact pe ecuatorul ceresc. Astfel, durata zilei este aproape egală cu cea a nopții în orice punct de pe Terra.

Începând de la această dată, în emisfera nordică, zilele vor fi tot mai scurte, iar nopțile tot mai lungi.

Procesul va dura până la solstițiul de iarnă din decembrie.

În timp ce în emisfera nordică începe toamna, în emisfera sudică acest moment marchează începutul primăverii astronomice.

La scurt timp după instalarea toamnei astronomice, România va trece și la ORA DE IARNĂ.

Schimbarea se va produce în ultima săptămână din octombrie, în noapte de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026.

Atunci, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Tradiții și superstiții românești de echinocțiul de toamnă

Echinocțiul de toamnă marchează hotarul simbolic dintre vară și iarnă, fiind momentul în care gospodarii sfințesc primele roade la biserică pentru a aduce sănătate și prosperitate în casă.

În această zi se adună ultimele recolte, se bat nucii și se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși.

O superstiție importantă spune că părinții nu trebuie să își certe copiii în această zi, ca să nu îi urmărească ghinionul în viață.

Totodată, bătrânii cred că dacă vremea este caldă și frumoasă la echinocțiu, iarna care urmează va fi una blândă și ușor de îndurat.