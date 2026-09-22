Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost aduși marți, 22 septembrie, la Tribunalul București, unde procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea lor preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit unor stenograme din anchetă care au intrat în posesia Mediafax, Georgescu îi cerea lui Rusen să afle care este procedura de obținere a unui azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru „băieții ăștia ai mei”, cu referire la anumite persoane din anturajul său. Mai mult decât atât, cei doi discutau despre găsirea unei proprietăți în regiunea Toscana, la un preț aproximativ de 1,2 milioane de euro. De asemenea, Georgescu i-ar fi transmis omului de afaceri faptul că are „misiunea de a deconspira tot sistemul”, inclusiv pe liderul AUR, George Simion. Despre toate acestea, fostul candidat la Președinție ar fi spus că „nimeni nu trebuie să detecteze nimic”.
Discuțiile despre care scrie Mediafax au fost surprinse în luna mai a anului 2025, în autoturismul lui Ionel Rusen, prin intermediul unei supravegheri tehnice autorizate de Tribunalul București. Într-o conversație care a avut loc la data de 27 mai, Călin Georgescu îi transmite omului de afaceri că „trebuie să scape de controlul judiciar”.
În aceeași zi, cei doi vorbesc despre o proprietate aflată în regiunea italiană Toscana, pe care Rusen o evalua la 1,2 milioane de euro.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale îi vorbea omului de afaceri și despre necesitatea de a fi „securizat” odată ce ajunge pe teritoriul Italiei.
Într-o altă secvență, Georgescu cere discreție maximă cu privire la toate cele discutate.
În continuarea discuției, Călin Georgescu face referire la „misiunea sa” și explică faptul că a urmărit „deconspirarea întregului sistem”.
„Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final. Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”, ar fi precizat fostul candidat la alegerile prezidențiale.