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STENOGRAME din dosarul lui Călin Georgescu | „Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul”. Ionel Rusen i-ar fi promis azil politic în Italia, cu ajutorul unui procuror. „Mai întâi, trebuie să scap de controlul judiciar”

STENOGRAME din dosarul lui Călin Georgescu | „Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul”. Ionel Rusen i-ar fi promis azil politic în Italia, cu ajutorul unui procuror. „Mai întâi, trebuie să scap de controlul judiciar”
Călin Georgescu, încătușat la ieșirea din sediul DIICOT - 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost aduși marți, 22 septembrie, la Tribunalul București, unde procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea lor preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit unor stenograme din anchetă care au intrat în posesia Mediafax, Georgescu îi cerea lui Rusen să afle care este procedura de obținere a unui azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru „băieții ăștia ai mei”, cu referire la anumite persoane din anturajul său. Mai mult decât atât, cei doi discutau despre găsirea unei proprietăți în regiunea Toscana, la un preț aproximativ de 1,2 milioane de euro. De asemenea, Georgescu i-ar fi transmis omului de afaceri faptul că are „misiunea de a deconspira tot sistemul”, inclusiv pe liderul AUR, George Simion. Despre toate acestea, fostul candidat la Președinție ar fi spus că „nimeni nu trebuie să detecteze nimic”.

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„Vreau să te interesezi cum fac… în caz de ceva” / „Ne vedem cu fostul șef, procuror pe Italia, el o să ne ajute”

Discuțiile despre care scrie Mediafax au fost surprinse în luna mai a anului 2025, în autoturismul lui Ionel Rusen, prin intermediul unei supravegheri tehnice autorizate de Tribunalul București. Într-o conversație care a avut loc la data de 27 mai, Călin Georgescu îi transmite omului de afaceri că „trebuie să scape de controlul judiciar”.

  • Călin Georgescu (C.G.): „Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.”
  • Ionel Rusen (I.R.): „Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (…) procuror pe Italia (…) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…”
  • C.G.: „Și pentru băieții ăștia ai mei.”
  • I.R.: „Da, pentru toată echipa.”
  • C.G.: „Te rog eu frumos. Și, după ce finalizezi asta, după aceea discutăm. Ca să înțelegi planul. Planul este așa. Mai întâi, trebuie să scap de controlul judiciar…
  • I.R.: „Da, asta este…”

Ionel Rusen, la sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

„Am nevoie de la ei să mă securizeze” / „Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei”

În aceeași zi, cei doi vorbesc despre o proprietate aflată în regiunea italiană Toscana, pe care Rusen o evalua la 1,2 milioane de euro.

  • C.G.: „Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una… două în zonă de-asta de dealuri, colinare.”
  • I.R.: „Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.”
  • C.G.: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.”
  • I.R.: „În jurul la un milion două sute.”
  • C.G.: „Ok.”

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Fostul candidat la alegerile prezidențiale îi vorbea omului de afaceri și despre necesitatea de a fi „securizat” odată ce ajunge pe teritoriul Italiei.

  • C.G.: „Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene. Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei.”

Într-o altă secvență, Georgescu cere discreție maximă cu privire la toate cele discutate.

  • C.G.: „Dar nu tre’ să știe nimeni! Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.”

Călin Georgescu, ridicat de DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

„Misiunea mea a fost să deconspir tot, inclusiv pe Simion” / „Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți!”

În continuarea discuției, Călin Georgescu face referire la „misiunea sa” și explică faptul că a urmărit „deconspirarea întregului sistem”.

Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final. Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”, ar fi precizat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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