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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Mai vine Reghecampf la FCSB? Un psiholog, un antrenor și un jurnalist analizează haosul de la echipa lui Gigi Becali

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Mai vine Reghecampf la FCSB? Un psiholog, un antrenor și un jurnalist analizează haosul de la echipa lui Gigi Becali
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Mai vine Laurențiu Reghecampf la FCSB? Avem în studio un psiholog, un antrenor și un jurnalist pentru analiza haosului de la echipa lui Gigi Becali

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Superliga a intrat în vacanță aproximativ 3 săptămâni, timp în care naționala României va disputa patru meciuri în Liga Națiunilor.

Totuși, astăzi la EXCLUSIV FCSB vom avea multe subiecte de dezbătut, de la eșecul usturător cu Universitatea Craiova, scor 0-5, și până la eventuala revenire a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

Cine a fost omul-cheie în convingerea lui Laurențiu Reghecampf să accepte oferta lui Gigi Becali, dar și cât va sta Denis Drăguș departe de gazon după accidentarea cu Craiova.

Analizăm aceste subiecte, dar și altele, alături de psihologul sportiv Alexandru Bobonete, antrenorul și preparatorul fizic Robert Panduru, dar și jurnalistul Cosmin Olteanu.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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