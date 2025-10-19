(P) Peste 1.900 de copii și peste 100 de cadre didactice, în noul campus școlar din Chiajna

În contextul migrației școlare spre Capitală, campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna este o construcție nouă în care învață și predau peste 1.900 de elevi și peste 100 de cadre didactice.

„Un proiect modern, construit pentru viitorul copiilor din Ilfov” așa este definită construcția de către oficialii CJ Ilfov.

„Dotările sale moderne transformă educația într-o experiență completă: 20 de săli de clasă luminoase și moderne, laboratoare de informatică, fizică-chimie și biologie, sală de mese, bufet și sală de festivități, cabinete medical, stomatologic, psihologic și de prim-ajutor, sală de sport multifuncțională interioară + teren exterior acoperit cu tartan, grădiniță cu 10 grupe, loc de joacă și dotări moderne.

Campusul a fost realizat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional – o investiție în educație și în viitor”, spun cei de la CJ Ilfov.

