(P) Au fost finalizate lucrările de reabilitare la grădinița și la școala din Tunari-Ilfov

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că a mai finalizat o lucrare de reabilitare a unor unități de învățământ din județ.

Au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru hidroizolația clădirii, cât și cele de igienizare, investiția fiind o asociere între Consiliul Județean Ilfov și Primăria Tunari.

„În mai puțin de o săptămâna, copiii din Tunari vor păși într-o grădiniță modernă, sigură, dar și într-o școală reabilitată. Tunari este o comunitate care se dezvoltă rapid. Avem 10.186 de locuitori oficial, însă, pe teren, constatăm că numărul celor care aleg să vină din Capitală pentru a-și construi o casă, aici, crește. Asta înseamnă o nevoie tot mai mare de investiții și asocieri în infrastructură, școli, grădinițe și apă-canal. Astăzi, reprezentanții autorităților locale, prefectul Județului Ilfov, Simona Neculae, viceprimarul localității Tunari, Jan Niculae, au verificat stadiul unităților de învățământ. Totul este în grafic.”

