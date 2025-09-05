Prima pagină » Diverse » (P) Au fost finalizate lucrările de reabilitare la grădinița și la școala din Tunari-Ilfov

(P) Au fost finalizate lucrările de reabilitare la grădinița și la școala din Tunari-Ilfov

Ioana Zafira
05 sept. 2025, 09:00, Diverse
(P) Au fost finalizate lucrările de reabilitare la grădinița și la școala din Tunari-Ilfov

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că a mai finalizat o lucrare de reabilitare a unor unități de învățământ din județ.

Au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru hidroizolația clădirii, cât și cele de igienizare, investiția fiind o asociere între Consiliul Județean Ilfov și Primăria Tunari.

„În mai puțin de o săptămâna, copiii din Tunari vor păși într-o grădiniță modernă, sigură, dar și într-o școală reabilitată.

Tunari este o comunitate care se dezvoltă rapid. Avem 10.186 de locuitori oficial, însă, pe teren, constatăm că numărul celor care aleg să vină din Capitală pentru a-și construi o casă, aici, crește.

Asta înseamnă o nevoie tot mai mare de investiții și asocieri în infrastructură, școli, grădinițe și apă-canal.

Astăzi, reprezentanții autorităților locale, prefectul Județului Ilfov, Simona Neculae, viceprimarul localității Tunari, Jan Niculae, au verificat stadiul unităților de învățământ. Totul este în grafic.”

