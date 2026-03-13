Prima pagină » Știri externe » Lovitură pentru Ucraina din partea SUA. Ce spunea Zelenski despre relaxarea sancțiunilor împotriva petrolului rusesc

13 mart. 2026, 12:57, Știri externe
După ce Statele Unite au „relaxat“ sancțiunile împotriva petrolului rusesc, lumea întreagă așteaptă reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta, însă, se află la Paris, vineri, pentru o întâlnire cu președintele francez Emmaneul Macron. Totuși, Zelenski și-a exprimat părerea despre o astfel de decizie a SUA în urmă cu câteva zile.

În cadrul unei conferințe de presă de marți, președintele Ucrainei a avertizat că această măsură ar fi o „lovitură gravă” pentru țara sa și o „lovitură de imagine” pentru întreaga lume.

„Cum pot fi ridicate sancțiunile împotriva Rusiei dacă aceasta este agresorul?”, a întrebat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 10 martie, subliniind că sancțiunile au scopul de a împiedica Moscova să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei.

„Ar crea un precedent pe care alții l-ar putea urma, și nu într-un mod pozitiv.”

Reamintim că Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că va relaxa sancțiunile impuse petrolului rusesc, după ce prețul a crescut brusc, în urma blocării de către Iran a Strâmtorii Ormuz, prin care este transportată o cincime din producția mondială de petrol.

Măsura va permite vânzarea petrolului brut și a produselor petroliere rusești deja încărcate pe nave până pe 11 aprilie.

