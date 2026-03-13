Lovitură pentru Ucraina din partea SUA. Ce spunea Zelenski despre relaxarea sancțiunilor împotriva petrolului rusesc

După ce Statele Unite au „relaxat“ sancțiunile împotriva petrolului rusesc, lumea întreagă așteaptă reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta, însă, se află la Paris, vineri, pentru o întâlnire cu președintele francez Emmaneul Macron. Totuși, Zelenski și-a exprimat părerea despre o astfel de decizie a SUA în urmă cu câteva zile.

În cadrul unei conferințe de presă de marți, președintele Ucrainei a avertizat că această măsură ar fi o „lovitură gravă” pentru țara sa și o „lovitură de imagine” pentru întreaga lume.

„Cum pot fi ridicate sancțiunile împotriva Rusiei dacă aceasta este agresorul?”, a întrebat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 10 martie, subliniind că sancțiunile au scopul de a împiedica Moscova să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei. „Ar crea un precedent pe care alții l-ar putea urma, și nu într-un mod pozitiv.”

Reamintim că Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că va relaxa sancțiunile impuse petrolului rusesc, după ce prețul a crescut brusc, în urma blocării de către Iran a Strâmtorii Ormuz, prin care este transportată o cincime din producția mondială de petrol.

Măsura va permite vânzarea petrolului brut și a produselor petroliere rusești deja încărcate pe nave până pe 11 aprilie.

