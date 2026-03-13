Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier

O parte importantă din acești bani merge către transportul feroviar. Ministrul Ciprian Șerban anunță achiziția a 16 locomotive electrice noi și a 20 de rame electrice interregionale. Aceste investiții vor face legătura între marilor orașe mult mai rapidă.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut finanțare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea și decarbonizarea sistemului de transport din România și vizează investiții strategice atât în transportul feroviar, cât și în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, a scris Ciprian Șerban pe

Potrivit ministrului, un succes major al acestei negocieri este acoperirea integrală a costurilor, inclusiv a TVA-ului aferent. Banii europeni vor susține și transportul rutier prin schema e-Drive.

„Un element esențial al acestei finanțări este faptul că, pentru prima dată, România a reușit să obțină finanțarea integrală a materialului rulant, prin obținerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiții fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat. Aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.”