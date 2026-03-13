Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier

Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier

Bianca Dogaru
13 mart. 2026, 13:06, Actualitate
Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier
Sursa foto: Mediafax
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a asigurat o finanțare de 317 milioane de euro prin Fondul pentru Modernizare. Pentru prima etapă a proiectelor din 2026, instituția a primit deja aprobarea pentru o primă tranșă de 150 de milioane de euro. Aceste fonduri susțin modernizarea sistemului de transport și reducerea poluării în toată țara. 
O parte importantă din acești bani merge către transportul feroviar. Ministrul Ciprian Șerban anunță achiziția a 16 locomotive electrice noi și a 20 de rame electrice interregionale. Aceste investiții vor face legătura între marilor orașe mult mai rapidă.
„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut finanțare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea și decarbonizarea sistemului de transport din România și vizează investiții strategice atât în transportul feroviar, cât și în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, a scris Ciprian Șerban pe Facebook
Potrivit ministrului, un succes major al acestei negocieri este acoperirea integrală a costurilor, inclusiv a TVA-ului aferent. Banii europeni vor susține și transportul rutier prin schema e-Drive.
„Un element esențial al acestei finanțări este faptul că, pentru prima dată, România a reușit să obțină finanțarea integrală a materialului rulant, prin obținerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiții fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat. Aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
13:50
Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului
ADVERTORIAL (P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
13:48
(P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
ULTIMA ORĂ Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
13:48
Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
ACUZAȚII AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
13:13
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
FLASH NEWS Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
12:44
Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
SPORT Victor Angelescu analizează lupta la titlu: „Ultima șansă”. Rapid – Dinamo, primul „șoc” din play-off
11:53
Victor Angelescu analizează lupta la titlu: „Ultima șansă”. Rapid – Dinamo, primul „șoc” din play-off
Mediafax
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Digi24
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Mister aproape rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?

Cele mai noi

Trimite acest link pe