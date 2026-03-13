AUR, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că si-a dat acordul ca gazele naturale din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”, se întreabă acesta, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Regimul PSD-PNL-USR-UDMR și-a pierdut și ultimul dram de rațiune și ultima fărâmă de rușine: ieri, sub semnătura lui Nicușor Dan și în aplauzele unei coaliții isterizate de ideea distrugerii oricărei suveranități a României, țara noastră a încheiat cel mai rușinos document din istorie, după tratatul de prietenie cu un URSS defunct, încheiat de regimul Iliescu pe 5 aprilie 1991!

Documentul semnat de Nicușor Dan prevede ca viitoarea producție de gaze a României din Marea Neagră să fie depozitată în Ucraina în scopul „ de a asigura nevoile de gaze ale Ucrainei, dar și depozitarea producției din zăcământul Neptun Deep în siguranță”.

Pentru a clarifica ce a făcut Nicușor Dan prin această semnătură: el a început demersurile de a trimite pentru înmagazinarea în Ucraina a părții Romgaz din viitoarea producție din câmpul Neptun Deep . Dacă acolo se vor extrage 7-8 miliarde de metri cubi/an, jumătatea Romgaz-ului , de 3,5-4 miliarde de metri cubi/an vor ajunge în Ucraina, pentru a fi depozitată și , evident, consumată.

Ucraina are un consum de gaze de peste 19 miliarde de metri cubi/an, dublu față de România. 3-4 miliarde de metri cubi/an vor reprezenta doar aperitivul pentru ospățul său energetic. Cât privește motivația hilară că gazul depozitat în Ucraina este dus acolo pentru a fi „în siguranță”, gândiți-vă oameni buni că președintele nostru crede că depozitarea într-o țară aflată în război este mai sigură decât depozitarea în România, stat membru UE și NATO!

Ce ar fi făcut orice om normal la cap cu producția de gaze din Marea Neagră? Nimic altceva decât redeschiderea și dezvoltarea industriei chimice naționale.

Azomureș, care producea în mod normal jumătate din îngrășămintele necesare țării, stă închis de câțiva ani din cauza gazului prea scump și guvernul vrea să vândă gazul extras suplimentar în Ucraina. Punem pariu că România va importa apoi îngrășăminte din Ucraina, produse din gazul românesc?

Ucraina poate produce peste 3 milioane de tone de îngrășăminte , dar acum are o producție cam de 2 milioane de tone/an. Fabricile din grupul OSTCHEM, CherkasyAzot și Rivneazot, operează astazi la o capacitate redusă la aproximativ jumătatey (Rivneazot la 45% acum), din cauza lipsei gazului.

Cărei țări i-a jurat credință Nicușor Dan? României sau Ucrainei?”, a scris Petrișor Peiu, pe Facebook.