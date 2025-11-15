Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sector 5 continuă amenajarea rampelor în scările de bloc

Ioana Zafira
15 nov. 2025, 09:00, Diverse
(P) Primăria Sector 5 continuă amenajarea rampelor în scările de bloc

Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități pe Străzile Dornească și Mihail Sebastian nr. 33 au fost amenjatate de către lucrătorii primăriei din cadrul Infrastructură 5. De asemenea, s-a intervenit şi pe carosabilul de pe Drumul Ghindari. 

Administraţia publică a  finalizate două noi rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii: pe Strada Dornească, iar cealaltă, pe Strada Mihail Sebastian nr. 33.

Rampele sunt realizate cu prioritate în urma solicitărilor transmise de asociațiile de proprietari, conform normativului privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban, la nevoile persoanelor cu handicap.

Angajaţii primăriei au acționat şi pe Drumul Ghindari, o zonă intens tranzitată, în urma mai multor sesizări din partea cetățenilor.

