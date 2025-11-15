(P) Primăria Sector 5 continuă amenajarea rampelor în scările de bloc

Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități pe Străzile Dornească și Mihail Sebastian nr. 33 au fost amenjatate de către lucrătorii primăriei din cadrul Infrastructură 5. De asemenea, s-a intervenit şi pe carosabilul de pe Drumul Ghindari.

Administraţia publică a finalizate două noi rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii: pe Strada Dornească, iar cealaltă, pe Strada Mihail Sebastian nr. 33.

Rampele sunt realizate cu prioritate în urma solicitărilor transmise de asociațiile de proprietari, conform normativului privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban, la nevoile persoanelor cu handicap.

Angajaţii primăriei au acționat şi pe Drumul Ghindari, o zonă intens tranzitată, în urma mai multor sesizări din partea cetățenilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INFRASTRUCTURĂ 5: O nouă rampă de acces, pe Intrarea Aurel Ciurea (P)

(P) Primăria Sectorului 5 vrea reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 65 de copii și tineri, cu bani europeni