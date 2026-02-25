INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% în 2025. Care e serviciul care a înregistrat o creștere

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut față de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2% în 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Activitățile agențiilor turistice și a tur-operatorilor au scăzut cel mai mult, cu aproximativ 14%, în timp ce serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au crescut cu 7,6%.

Potrivit INS, activitatea de servicii de piață prestate populației a scăzut în 2025 ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri la activitățile agențiilor turistice și a tur-operatorilor, -13,9%, activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană, -3,2%, activitățile de jocuri de noroc și alte activități reacreative, -3,1% și activitățile hotelurilor și restaurantelor, -1,9%. La polul opus se află serviciile de coafură și alte activități de înfrumuseţare, care au înregistrat o creștere de 7,6%.

În ceea ce privește serviciile de piață prestate populației, serie brută, în luna decembrie 2025, față de luna precedentă, volumul cifrei de faceri a înregistrat o creștere cu 7,9%, datorită creșterilor înregistrate la serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, +18,8%, activitățile hotelurilor și restaurantelor, +8,3% și la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, +7,1%. Scăderi au înregistrat activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană, -1,5% și activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, -1,1%.

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

Comparativ cu luna decembrie 2024, în luna decembrie 2025 activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 1,2% mai mică. Scăderea a fost cauzată de activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor de blană, -9,9%, activitățile agențiilor turisitice și tur-operatorilor, -8,9%, activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, -3,3% și activitățile hotelurilor și restaurantelor, -1,5%.

RECOMANDAREA AUTORULUI: