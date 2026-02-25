Prima pagină » Știri externe » Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

25 feb. 2026, 10:27, Știri externe
Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit, miercuri dimineața, în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit pe loc, relatează Associated Press. Contactul cu nava s-a pierdut la scurt timp după miezul nopții, după ce aceasta a decolat de la Baza Aeriană Principală nr. 9 din provincia Balikesir, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Turcia.

Operațiunile de căutare și salvare au fost lansate imediat, a declarat ministerul, adăugând că epava a fost localizată rapid și că pilotul a fost ucis.

„Pilotul nostru a fost ucis. Cauza accidentului va fi stabilită în urma unei anchete efectuată de o echipă de investigare a accidentelor”, a declarat ministerul, oferind condoleanțe familiei pilotului.

Avionul s-a prăbușit în apropierea unei secțiuni a autostrăzii Istanbul-Izmir, împrăștiind resturi pe o suprafață extinsă, a raportat ziarul Hurriyet. Forțele de securitate, pompierii și echipele medicale au fost trimise la fața locului.

Mai multe avioane F-16, fabricate de firma americană Lockheed Martin, s-au prăbușit în ultimele luni.

În ianuarie, un F-16 taiwanez s-a prăbușit în mare în timpul unei misiuni de rutină. Pilotul său, care s-a catapultat în larg, a fost dat dispărut.

În Polonia, un avion F-16 s-a prăbușit, în august, în timp ce repeta pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit și atunci.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani

Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
12:32
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
FLASH NEWS CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
12:29
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
CONTROVERSĂ Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
11:50
Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
ACUZAȚII „Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
11:24
„Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
SCANDAL Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
11:13
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
POLITICĂ Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean
10:46
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Cele mai noi

Trimite acest link pe