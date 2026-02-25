Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit, miercuri dimineața, în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit pe loc, relatează Associated Press. Contactul cu nava s-a pierdut la scurt timp după miezul nopții, după ce aceasta a decolat de la Baza Aeriană Principală nr. 9 din provincia Balikesir, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Turcia.

Operațiunile de căutare și salvare au fost lansate imediat, a declarat ministerul, adăugând că epava a fost localizată rapid și că pilotul a fost ucis.

„Pilotul nostru a fost ucis. Cauza accidentului va fi stabilită în urma unei anchete efectuată de o echipă de investigare a accidentelor”, a declarat ministerul, oferind condoleanțe familiei pilotului.

Avionul s-a prăbușit în apropierea unei secțiuni a autostrăzii Istanbul-Izmir, împrăștiind resturi pe o suprafață extinsă, a raportat ziarul Hurriyet. Forțele de securitate, pompierii și echipele medicale au fost trimise la fața locului.

Mai multe avioane F-16, fabricate de firma americană Lockheed Martin, s-au prăbușit în ultimele luni.

În ianuarie, un F-16 taiwanez s-a prăbușit în mare în timpul unei misiuni de rutină. Pilotul său, care s-a catapultat în larg, a fost dat dispărut.

În Polonia, un avion F-16 s-a prăbușit, în august, în timp ce repeta pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit și atunci.

