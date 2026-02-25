Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arestul IPJ Maramureș. Individul era afectat de refuzul familiei de a-l vizita

Un incident grav a avut loc ieri în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arest, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita. Bărbatul a fost transportat imediat la spital pentru îngrijiri medicale și se afla în afara oricărui pericol în acest moment, informează News.ro.

Un bărbat a încercat să se sinucidă în arest

Polițiștii au intervenit imediat și au solicitat ajutor medical, iar echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD a preluat persoana în stop cardio respirator, a fost resuscitată și transportată la spital, informează vasiledale.ro.

”La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani. Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reţinere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş pentru executarea unei măsuri preventive.

Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă. În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală”, a precizat IPJ.

Poliţiştii continuă în acest moment cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

